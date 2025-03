“Me ganó el ego”: ⁠Carolina Cruz bajó la cabeza y pidió disculpas tras hacer polémicas declaraciones

Carolina Cruz se ha consolidado como una de las presentadoras más queridas y reconocidas de la televisión colombiana, especialmente por su participación en el programa Día a Día de Caracol Televisión. Sin embargo, en una ocasión, se vio envuelta en una gran controversia debido a unas declaraciones sobre la explantación mamaria. En su intervención, expresó que las mujeres que se retiran los implantes de senos quedan “como un hombre, totalmente planas como una pared, con una cicatriz horrible”, comentario que generó una ola de reacciones encontradas.

El debate sobre este procedimiento se intensificó cuando el programa invitó a la periodista Alejandra Giraldo, la influenciadora Tuti Vargas y un especialista en salud para abordar el tema. Durante la conversación, se discutieron los efectos negativos que pueden causar las prótesis mamarias, incluyendo el síndrome de ASIA, una condición que puede afectar diversos órganos, el sistema nervioso y provocar síntomas como resequedad, dolores y otros malestares.

Las declaraciones de Carolina Cruz desataron una fuerte polémica en redes sociales y entre la audiencia. Ante la controversia, la presentadora decidió aclarar su postura y ofrecer disculpas a través de su pódcast, donde explicó el contexto detrás de sus palabras y compartió su propia experiencia cercana a este procedimiento.

“No se me salía de la cabeza la experiencia de esta amiga que toda la vida había sufrido de depresión, le recomendaron la explanación y le va muy mal. Tiene que volver a recurrir a las pastillas. En ese momento no tengo la madurez suficiente, me ganó el ego y me expresé como no debía, mis palabras no fueron las correctas, jamás fue mi intención. He logrado construir con mi carrera un círculo de mujeres maravilloso y no me imaginé que la manera de como dije las cosas fuera a causar tanto daño”, afirmó la presentadora.