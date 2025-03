Vestido de Yina Calderón vino con sombrero y la comparan con un Power Ranger

Durante horas de la convivencia, antes de la gala 50 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, llegó uno de los momentos más esperados de la semana y no es otro que ver el vestido de Yina Calderón, pues en cada nominación, posicionamiento y eliminación derrocha excentricidad.

Para esta ocasión ha apareció en una especie de body en una tonalidad perla acompañado de cintas con chapas doradas y un cinturón de la misma tonalidad. En la parte superior de nuevo apostó por unas hombreras llamativas, pero el toque final es una peluca corta con color blanco y otro enorme sobrero.

“Yo no sé por qué, pero yo con estos trajes me siento tan única, me siento como que vengo de otro planeta, me siento como que empoderada. ¿Uno cómo hace para sentirse así ponerse un traje de estos?”, mientras decía que el sombrero le daba la magia y le exhortaba a Karina García pedir un vestido similar.

Tal y como era de esperarse las reacciones por parte de los televidentes no tardaron en llegar, pues en medio de lo que era la prueba de vestuario y la confusión que tenía la participante sobre la inspiración del mismo, llenaron las redes sociales con diversos mensajes.

“Yina Calderón en Mortal Kombat”, “¿Por qué la odia tanto su diseñador? Yo leí que Yina hasta LE PAGA por esa porquería de ropa”, “Ella sabe que todo lo que se ponga bien o mal es tendencia y ella feliz y aquí atacados Jajjajaja” y “Fiona Calderón hoy hoy decidió disfrazarse de gelatina de pata 🤣“, son solo algunas de las reacciones que destacan.

Los vestidos de Yina Calderón en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Uno de los más llamativos fue el que lució para una nominación en color amarillo, y terminó siendo comparada por un personaje de ‘Plaza Sésamo’. Otro que no tardó en viralizarse se dio para el día de eliminación en el que apareció ataviada con un sombrero grande que desató las risas en las redes sociales.

A la siguiente semana repitió un vestido que no pasó desapercibido, pues era una especie de blazer con hombreras de altura en forma de conos en tono blanco y negro, mientras que las piernas están ligeramente tapadas con plumaje rojo.

Otra de las piezas era de cuero con zapatos altos y guantes, que según sus palabras estaba inspirado o hacer referencia al papel de Johnny Depp como Edward Scissorhands en la película ‘El Joven Manos De Tijera’.

Otro lo usó para una de las fiestas, en las que todos aparecieron ataviados formalmente, pero ella usó un vestido lleno de color y fue comparada con esponjas de baño. La más reciente fue una especie de homenaje a la cantante fallecida Selena Quintanilla, que tal como era de esperarse generó opiniones divididas.

