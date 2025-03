Hijo de La Abuela reveló lo que hará con ella al salir de ‘La Casa de los Famosos’

Todo está listo para que la gala 50 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ empiece y con ella la doble eliminación en la que Yana Karpova, Karina García, Melissa Gate, Sebastián Arias, La Liendra y La Abuela buscan quedarse una semana más en el reality de RCN.

Sin embargo, no será uno, sino dos los eliminados que abandonarán la competencia, cuando se cierren las votaciones que serán en positivo para definir el futuro de los famosos en el reality. Ante esto, Daniel, uno de los hijos de La Abuela salió al paso y aseguró que ella podría ser una de las eliminadas.

“Yo creo que mañana sale la cucha, eso es lo más probable, lo más probable es que ella salga. De igual manera, nosotros pensamos en la cucha se quedara una o dos semanitas no más, pero pues gracias a Dios se quedó más tiempo y la vuelta. Y yo sé que va a salir, sí, porque todos sabemos”, dijo el hijo de La Abuela.

Ante lo que considera que será el escenario que se viva con la doble eliminación indicó que el otro podría ser Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, pero que en el caso de su madre ha pensado llevarla a un retiro espiritual al salir del reality de RCN.

“¿Qué tengo yo planeado y ustedes qué opinan? Yo los voy a leer a todos. Yo la quiero llevar a ella a un retiro espiritual, la quiero llevar a un retiro espiritual. Que allá ¿si me entienden? se entregue más a Dios y la vuelta, ¿ustedes qué dicen la llevo a una vuelta de esas o qué? ¿o es lo que la da el toque a ella? No sé, ¿Ustedes qué dicen? ¿qué hacemos? Pero sí, lo más probable es que salga ella, de pronto también Mauro, ¿quién sabe si sale La Liendra? No sé, supongo, no sé, pero la cucha es lo más probable”, finalizó Daniel, el hijo de La Abuela.

Es de recordar que La Abuela, llega por cuarta vez a la placa de nominados. En primera votación consiguió 9.7 %, pese a que manifestó sus intenciones de abandonar el reality de RCN. En su segunda oportunidad retornó con 17.7 % de los votos y en la más reciente 8,29 %.

En la actualidad La Abuela fue sancionada por el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ luego de diferencias con el actor Luis Fernando ‘El Negro’ Salas, que por poco terminan en agresión de su parte.

“Abuela, en repetidas ocasiones has utilizado un lenguaje inapropiado cuando te diriges hacia el Negro Salas, y hoy, estuviste a punto de cruzar un límite que no puedo permitir. Además, estás involucrando a su familia en situaciones del juego que no vienen a lugar al ser del exterior. Este mensaje es para todos ¿entendido? Por eso, he decidido en este caso y en caso de que regreses a mi casa no jugarás en la prueba del líder y no tendrás la inmunidad ni sus beneficios”, dijo el pasado domingo 9 de marzo el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’.