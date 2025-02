Pipe Bueno cumplió su capricho de mandar hacer un molde de una parte del cuerpo de Luisa Fernanda W

Uno de los trends que acompañó el inicio de año en TikTok, fue uno en el que los usuarios se maquillan mientras reproducen de fondo audios de sus parejas, amigos y también madres. A este se unieron varias celebridades, una de ellas fue Luisa Fernanda W, que llamó la atención por la curiosa petición de su prometido Pipe Bueno, quien dijo que ojalá pudiera llevar el seno izquierdo de la influencer como compañía en sus viajes, lo que causo la risa de sus seguidores. Finalmente, algo que parecía solo broma se le volvió verdad y así lo compartió el cantante en sus redes sociales.

En los audios expresó claramente que su favorito es el seno izquierdo, “Oíste, amor, de verdad, yo te lo he dicho varias veces, pero vos creés que es molestando. Amor, hagamos un molde de tu pocheca izquierda. Eso para mí sería como un tranquilizante en los viajes, para ponérmelo en la cara cuando esté acostado, cuando esté estresado, cuando tenga presión. Por favor, de la izquierda, un molde de la pocheca izquierda”, le dice el cantante a la madre de sus hijos.

El resto de audios también cautivo a los seguidores de la pareja, que halagaban lo tierno que es el artista caleño con su futura esposa, sin dejar a un lado la parte erótica, donde le decía que estaba estresado y que necesitaba una “ayudita” de Luisa Fernanda para calmarse un poco. Otro de los graciosos audios fue: “Mi amor lindo, te amo mucho, te mando muchos besos, estoy levantándome a trabajar, me levanté extrañando tus nalgas al lado mío y a mis bebitos”.

Ahora, por medio de sus redes sociales, Pipe Bueno mostró que el capricho se le cumplió y que su esperado molde llegó, no solo con el seno izquierdo, sino con ambos. Al respecto indicó, “Me llegó por fin el molde... ¡No solo de la izquierda sino de las dos! Siento que ellas me gritan: Me recordaraaas, cada que salgo de viaje. Los que me siguen saben de qué estoy hablando" haciendo referencia al famoso audio.