“‘Me sentía la escoba que menos barre” Ornella Sierra habla sobre su regreso a ‘La Casa de los Famosos’

Ornella Sierra se consolidó como una de las figuras más destacadas de la televisión colombiana gracias a su participación en “La Casa de los Famosos” donde durante cuatro meses hizo parte del reality, ganándose el corazón de miles de colombianos que ahora la siguen incondicionalmente. La influenciadora regresa a esta nueva temporada, tomando las riendas como host digital, brindándole al público un acceso exclusivo detrás de cámaras y contenido adicional que complementará la experiencia de los televidentes. Su conexión con la audiencia y su conocimiento del formato la convierten en la elección perfecta para mantener a los fans al tanto de todos los detalles de este emocionante reality show. La noticia ha sido del agrado para todos, miles de personas y sus amigos cercanos han felicitado a Ornella, por eso la joven se pronunció al respecto.

En primer lugar, Ornella le dio la noticia a todos sus seguidores posteando una foto junto a Carla Giraldo, quien es la presentadora del programa, en el poost agradeció al canal RCN y al reality por la oportunidad de volver con un rol distinto. Además, en sus historias agradeció a sus seguidores por tanto amor que le estaban dando y contó lo emocionada que está por su nueva faceta como host, también que ya tiene bastante contenido para compartirles. Eso no fue todo, la influenciadora posteo un video recordando algunos de sus mejores momentos en la casa, acompañado de un emotivo discurso, en donde abre su corazón y agradece por todo lo que trajo ‘La Casa de los Famosos’ a su vida.

“Dentro de tanta gente famosa, ¿por qué me llaman a mí?, que no me conoce nadie, mínimo esa gente famosa me come allá dentro, me sentía la escoba que menos barre, no me sentía como la menos famosa, era la menos famosa y mi expectativa era durar una semana más o menos... yo tenía la presión de estar creando contenido todo el tiempo” mencionó Ornella en el video, contando que ella pensó que al salir de la casa iba a ser la más odiada, al contario tenía una comunidad ya formada que la sigue apoyando.