Valentina Taguado de MasterChef podría ganar prestigioso premio que pocos tienen en Colombia

El pasado 17 de diciembre de 2024, los televidentes de RCN conocieron el nombre de la ganadora de la sexta temporada de MasterChef Celebrity, Paola Rey, mujer que no ha disfrutado ni un ‘poquito’ su corona, ya que ‘Nuestra Tele’ ya inició las grabaciones de su próxima entrega en la que participará la locutora Valentina Taguado, mujer que sorprendió a sus seguidores al revelar que está nominada para ganar prestigioso premio que pocos en Colombia tienen.

PUBLICIDAD

Taguado es hoy por hoy una de las figuras digitales más reconocidas del país, debido a la viralización que tienen los contenidos que ella, Roberto Cardona y Pipe Flores, hacen en el programa ‘Impresentables’ de Canal uno y la emisora Los 40.

Precisamente este formato, que inició hace no más de un año y que tiene más de 200 entrevistas en su rodar, es el motivo de alegría de Taguado y sus ‘parceros’, ya que fueron prenominados a los Premios India Catalina, en dos categorías, Mejor Creador de Contenido Digital y Mejor Spot Publicitario.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 : Locutores de ‘Impresentables’ aclararon si ella y Belée tienen una relación sentimental

¿Cómo apoyar a ‘Impresentables’ en los Premios India Catalina?

Si usted ha tirado ‘caja’ de lo lindo con Taguado, Cardona y Flórez, y quiere que su nominación se haga oficial, puede hacerlo dirigiéndose a la página oficial de los premios y crear una cuenta, en la que tendrá que poner datos básicos, su correo electrónico y crear una contraseña. Tras este proceso se le abrirá un espacio alterno en el que podrá votar por ellos para que disputen está estatuilla con otros talentosos colegas como Camilo Pardo y Camilo Sánchez del ‘Noticreo’, ‘Fucks News’, dúo que no solo está en el segmento de Mejor Contenido Digital, también en el de Mejor Producción de Comedia.

Tips de Valentina Taguado para superar una ‘tusa’ por infidelidad

En los últimos días, a Valentina la metieron en un cuento donde ella no tenía velas en el entierro, una supuesta relación con el cantante Beéle, algo que ella y sus colegas desmintieron luego de que se hicieran virales algunas imágenes de ella cenando con el intérprete de ‘Morena’.

Pero aunque no tiene nada que ver con este embrollo, de algo que lo que si sabe Taguado es de rupturas y tusas, como la que vivió con el artista mexicano GeraMX; así que en procura de ayudar a parte de sus seguidores que están pasando por esta situación la también comediante compartió algunos tips basados en sus vivencias.

PUBLICIDAD

“Una tusa es muy dura. Yo ‘entusada’, no salgo, no hablo, no miro nada de la otra persona, no tomo. Y no lo hago porque cuando uno no está feliz, puede ser hiriente, irritable, grosero. No me dan ganas de nada. Llega un punto donde me canso de llorar, me doy un límite para sufrir. Ejemplo, “voy a llorarlo una semana y suerte”, y me obligo a cumplirlo, porque por más que duela, no puede ser, ni puedo permitir que la felicidad esté en las manos de otra persona que solo fue pare de todo mi mundo. Claramente, no es fácil, pero Dios mío, de peores cosas, hemos salido”, afirmó en una de sus historias de Instagram.