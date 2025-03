Valentina Taguado de MasterChef reveló los tips que le sirvieron para superar tusa por infidelidad

No han pasado tres meses desde el fin de la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia y RCN ya le dio inicio a las grabaciones de la siguiente edición, en la que resalta el nombre de la locutora Valentina Taguado, mujer que decidió aprovechar sus redes para compartirle a sus seguidores consejos para lidiar con una ‘tusa’ y una infidelidad.

Taguado es hoy por hoy una de las figuras más reconocidas del país, debido a la viralidad de los clips de sus entrevistas en ‘Impresentables’ de la emisora ‘Los 40’, en la que comparte cabina con Pipe Flórez y Roberto Cardona; mismos a los que les ha compartido algunos detalles de su vida privada, dentro de ellos su fallido idilio con el rapero mexicano Gera MX .

Valentina Taguado ya le ‘echó el ojo’ a un participante de ‘MasterChef Celebrity’ Foto: Redes sociales de Valentina Taguado

Pero de lo que casi no había comentado la también comediante es sobre la manera en la que salió adelante tras las rupturas que vivió, algunas de ellas por infidelidades; y lo hizo mediante sus historias de Instagram, plataforma en la que acumula 796.000 seguidores.

“Una tusa es muy dura. Yo ‘entusada’, no salgo, no hablo, no miro nada de la otra persona, no tomo. Y no lo hago porque cuando uno no está feliz, puede ser hiriente, irritable, grosero. No me dan ganas de nada. Llega un punto donde me canso de llorar, me doy un límite para sufrir. Ejemplo, “voy a llorarlo una semana y suerte”, y me obligo a cumplirlo, porque por más que duela, no puede ser, ni puedo permitir que la felicidad esté en las manos de otra persona que solo fue pare de todo mi mundo. Claramente, no es fácil, pero Dios mío, de peores cosas, hemos salido", afirmó Valentina.

“Si yo no fui quien la embarró para qué botarle mente a eso. Las veces que me han engañado sencillamente termino con la persona, ya no me interesa tenerla en mi vida, porque no lo merece y ya”, añadió.