Sebastián se las ingenió para no contarle a Yina Calderón que su mejor amiga está en la cárcel

Una nueva ronde de retos, pruebas y discusiones avanzan en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Sin duda, con la llegada del modelo Sebastián Arias a la mitad del reality, cuando muchas cosas en el exterior han sucedido, ha generado polémica entre los televidentes ys eguidores del reality del 24/7. Si bien ha generado amores y odios, Sebastián llegó dispuesto a quedarse por un largo tiempo en la casa.

Los fieles seguidores del programa grabaron el momento exacto en el que Sebastián tuvo que improvisar de último una estrategia para no contarle a Yina Calderón que su mejor amiga, ‘Epa Colombia’, estaba privada de la libertad en un centro carcelario. En medio de una conversación entre ‘La Abuela’, Yina, ‘La Liendra’ y Sebastián en la cocina de la casa, llegaron a preguntarle a Yina sobre lo extraño que ha sido que ni ‘Epa Colombia’ ni sus hermanas hayan ido a gritarle afuera de la casa.

Pero lo que más causó gracia entre los internautas, fue el hecho de que Sebastián hubiera tenido que recurrir a la estrategia de ponerse a comer de manera seguida para evitar contarle a Yina que su amiga se encuentra en la cárcel desde que ellos ingresaron a la casa. Noticia que hasta el sol de hoy ninguno de los integrantes de la casa, ya que solo Yana y Sebastián tienen conocimiento.

“Sebastián se metió 100 papas para quedarse callado JAJAJAJA”, “Sebastián hizo la de ‘ayúdame Dios mío a controlar mi lengua”, “yo NO aguantaría semejante noticia, yo lo digo así me expulsen JAAJA”. Estos fueron algunos comentarios en reacción al actuar de Sebastián. Cabe recordar que una de las mayores reglas de los participantes que entran a mitad del reality, es no revelar nada de lo que está sucediendo en el exterior, de lo contrario, serán expulsados del reality.

Sin duda, Sebastián, la más reciente figura pública en entrar a la casa, tuvo que hacer un gran esfuerzo en quedarse para sí mismo dicha información que ha tenido a todo el país en conversación.

¿Cuánto tiempo llega ‘Epa Colombia’ en la cárcel?

La empresaria y DJ Daneidy Barrera Rojas fue arrestada el pasado 27 de enero de 2025, siendo condenada a cinco años de prisión por los daños que le hizo a Transmilenio en el 2019 durante el estallido social en Colombia. Así que la empresaria de keratinas, está a punto de cumplir dos meses en prisión.

Curiosamente, ‘La Casa de los Famosos’ 2025 se estrenó el 26 de enero, un día antes de que ‘Epa Colombia’ fuera arrestada. Así que solo por un día de diferencia, Yina Calderón no se ha enterado de la privación de la libertad de quien se convirtió en su mejor amiga.