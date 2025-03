Amparo Grisales le borró la risa a ‘Dean Martin’ en ‘Yo Me Llamo’; se le cayó´del altar de favoritos

La décima temporada de ‘Yo Me Llamo’ ya llegó a su capítulo 45, y en la noche de este miércoles 12 de marzo uno de los favoritos, ‘Dean Martin’, recibió ‘palo’ de los jurados, algo que no se veía desde su ingreso. ¿Por qué? Acá le contamos.

Lo que era una noche de ensueño para los dobles, terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para el imitador del comediante estadounidense fallecido en diciembre de 1995; ya que fue a uno de los pocos a los que César, Amparo y Ruiz criticaron; caso contrario a la lluvia de elogios que tuvieron otros concursantes como ‘Óscar D’León' y ‘Ángela Aguilar’.

Previo a subirse al escenario del ‘Templo de la Imitación’ este imitador tuvo una clase en ‘La Escuela’, en la que le sugirieron basar su puesta en escena en el cine mudo, con el objetivo de que no exagerara sus movimientos, cátedra que, acorde al conocimiento de los calificadores no sirvió de mucho, ya que para ellos sus expresiones estaban fuera de lugar.

“Estuvo precioso para un concurso de radio. Suena maravilloso, dinámica, matices el vibrato. Él sonríe”, fueron las palabras de Escola en su retroalimentación, argentino, que fue inmediatamente complementado por ‘La Diva de Colombia’ y el intérprete de ‘Mi media mitad’.

“Nunca te vi la sonrisa en el escenario. Tienes que aprender fonéticamente. Lo que más me falta a mí es que él no necesita emociones para transmitir emoción. Era una canción para hacerla fluida, porque él es comediante. Vamos a buscar la parte del comediante”, expresó la caldense.

“A mí me pareció una gran interpretación, no solamente con tu voz, también con sus manos. Me sigue preocupando la voz engolada, no exagerar la parte engolada de la voz, porque eso hace perder el color”, añadió Ruiz.