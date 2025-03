Vuelve y juega, César Escola y Amparo Grisales tienen agarrón en ‘Yo Me Llamo’

Una noche más, en el reality más famoso de imitación de Colombia, se trata de ‘Yo Me Llamo’ el cual este martes se encuentra trasmitiendo su capítulo número 44. El encargado de iniciar la noche de presentaciones fue Yo Me Llamo Luis Alfonso con la canción ‘Mi Palabra contra la de Ellos’ con la que no todo salió como quería, pues según los jurados le faltó aire y precisión en las notas agudas. Frente a esto, el imitador se sinceró con el público y los jurados diciendo que la canción es sobre la traición, un tema que le afecta bastante, esto por una relación amorosa.

El siguiente en pasar al templo de la imitación fue Joan Manuel Serrat, a quien le fue mucho mejor en su presentación y es halagado por su habilidad en el fraseo y por salir con una guitarra. La única exigencia fue que se asemejara más al artista es sus lunares. Siguió Pitbull, que llegó con dos invitadas para el show del imitador, pero no le funcionarían de a mucho porque según los jurados no uso este recurso en de tener acompañantes en el set.

Quien sería la encargada de generar disturbios entre el jurado fue Gloria Estefan que tenía como reto lucirse con el baile en el escenario, aun así logró conquistar con su interpretación a Rey Ruiz y a César Escola, mientras que Amparo Grisales no estuvo de acuerdo y le pidió a la imitadora que se esforzara más con el ritmo. La discusión se dio después de que Grisales interrumpiera a Escola en su intervención para indicarle que la imitadora todavía tiene muchos retos y cuando él intenta seguir dando sus recomendaciones, ella le dice que le permita hablar, por lo que Escola se molestó y le aseguró que no había terminado su versión.

“Me censuraron, no puedo hablar más”, fueron las palabras del jurado argentino, mientras que Grisales siguió intentando defenderse.