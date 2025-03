¿Sin boleta para el Festival Estéreo Picnic? Así puede ganarse una entrada doble para la edición del 2025

La música una vez se apodera del parque Simón Bolívar de Bogotá, esto gracias al Festival Estéreo Picnic que se llevará a cabo el entre el 27 y el 30 de marzo. En cuatro días de festival se suma una larga lista de artistas, sobre todo de talla internacional, encabezado por Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justin Timberlake, Foster The People, Tools, Incubus, Olivia Rodrigo, Bomba Estéreo, Beck, Justice, entre otros. El Estéreo Picnic no solo celebra la música, sino que también es un espacio de encuentro para el arte, la gastronomía y la creatividad de parte de los asistentes y quienes le apuestan a llevar su emprendimiento al evento. Para los que desean ir, pero aún no tienen su boleta, Betplay llega con un concurso imperdible por un pase doble.

¿Cómo ganarse las boletas?

Hasta el 13 de marzo de 2025, deberá regístrate en la plataforma de Betplay.com.co con el código “FEP”, realizar su primer depósito de $10.000 y así podrá participar en el sorteo de las boletas dobles que se llevará a cabo el 18 de marzo.

¿Cuál es el line up por días del Festival Estéreo Picnic 2025?

Jueves 27 de marzo:

● Shawn Mendes

● Alanis Morissette

● Benson Boone

● Foster The People

● Zedd

● Tate Macrae

● The Marías

● Teddy Swims

● Kavinsky

● Blond: Ish Artemas

● Arde Bogotá

● Balthvs

● Kei Linch

● Armenia Jaze

● Clubz

● Pablopablo

● Mayra Sánchez

● Miel

● Ángel Dumile

● Raquel

Viernes 28 de marzo:

● Justin Timberlake

● Tool

● Incubus

● Parcels

● Danny Ocean

● The Hives

● Richie Hawtin

● Michael Kiwanuka

● Barry Can´t Swim

● Elena Rose

● Modeselektor

● Neil Frances

● Nath

● OH´LAVILLE

● Gato e´ monte

● Kidchen

● Julianna

● Magna

● Bad Milk

● Lunalé

● Yo no la tengo

● Gabriela Ponce

Sábado 29 de marzo:

● The Balck Keys

● Justice

● Charlotte Witte

● ST. Vicent

● Nathy Peluso

● Monolink

● Galy Galiano

● XXXXXXXX

● Kapo

● Los Petifellas

● Funk Tribu

● Hermanos Gutiérrez

● Sofia Kourtesis

● Cardellino

● Las Mijas

● Motherflowers

● Nasa Histoires

● Felipe Orjuela

● De Mar y Río

● DJ Who

● Noise Mafia

● Melov

Domingo 30 de marzo:

● Olivia Rodrigo

● Rüfüs Du Sol

● Empire of the sun

● Mon Laferte

● Caribou

● Girl in Red

● Fontaines D.C

● Inhaler

● Pirlo

● JPEGMAFIA

● Ela Minus

● Nessa Barrett

● Granuja

● Ela Taubert

● Cariño

● Soul am and Friends

● Juliana Quédate Otro Día

● Chell

● Canales Nacionales