The Black Keys se baja del cartel del Festival Estéreo Picnic, este es el artista que remplazará su lugar

El Festival Estéreo Pícnic se ha convertido en el espacio perfecto para vivir la música al máximo, pues los asistentes se deleitan bailando, gritando e incluso llorando con las presentaciones de sus artistas favoritos, además de todas las actividades y espacios que ofrece el festival con activaciones de marca y con una amplia oferta gastronómica. Sin dejar de lado los sorprendentes looks que se llevan los asistentes.

En esta ocasión anunciaron una novedad en el line up de artistas, indicando que la banda estadounidense The Black Eyes no podrá presentarse no solo en el FEP sino en todos sus shows por Latinoamérica, esto debido a complicaciones de salud dentro de la familia. Frente a esto, la página oficial del festival indicó que “La banda entiende que sus fans en el continente comprenden la prioridad que significa la familia, agradecen su apoyo y esperan un pronto regreso”.

¿Quién se presentará en remplazo de The Black keys?

Por primera vez el artista Beck pisará Colombia, para presentarse el día 29 de marzo, tercer día del FEP. Beck David Hansen, conocido simplemente como Beck, es un músico, compositor y productor estadounidense cuya carrera se ha caracterizado por su constante experimentación y su capacidad para fusionar una amplia gama de géneros musicales. Desde sus inicios en la escena underground de Los Ángeles en la década de 1990, Beck ha demostrado ser un artista camaleónico, capaz de moverse con soltura entre el rock alternativo, el folk, el hip-hop, la electrónica y el pop.