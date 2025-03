José Narváez relató la experiencia de decirle adiós a su hijo menor de su hogar

José Narváez y Cristina Hurtado han sido de las pocas parejas de la farándula colombiana que han demostrado que un amor de reality sí puede durar con el tiempo, ya que llevan juntos más de veinte años con tres hijos de por medio, a quienes han acompañado en cada momento de sus vidas. La llegada de su hijo menor, Mateo, fue un poco inesperado por ellos y por sus seguidores, quienes no dudaron, a pesar de la sorpresa, acompañarlos en esta nueva aventura de ser padres.

Pero hace pocos días, José le compartió con sus seguidores la manera en la que se tuvo que despedir de su hijo por primera vez fuera de casa.

José Narváez se despide de su hijo menor por esta razón

El pequeño Mateo actualmente tiene tres años de edad, lo que lo hace entrar en la edad ideal para comenzar sus primeros pasos académicos y salir de casa por primera vez sin sus padres estando tan cerca. En el video publicado por el actor, se muestra como con nervios y emoción le dice adiós al pequeño para que éste pueda iniciar su vida escolar: “Y aquí estamos.Dieciséis años después , la historia se repite y volvemos a empezar. No imaginas hijo la felicidad y la emoción que sentimos al verte crecer. Tenemos la absoluta seguridad y confianza de que Dios te acompañará en tu camino. Soñamos con un nuevo mundo para ti en donde la bondad sea más fuerte que el miedo y donde las sonrisas nunca falten. Así que a repartir tu amor , tu alegría y tu luz por donde quiera que vayas”, fueron las sentidas palabras del actor en su versión como papá.

Por supuesto, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, ya que dar ese primer paso con un hijo tan pequeño no es necesario, así que se encargaron de darle el mejor apoyo en esta etapa que José repite por tercera vez: “Está familia me parece lo más especial de este mundo, unos hijos muy bien educados, una mamá espectacularmente bella, y un papá que ama a su familia con el alma, por eso Mateo es un niño tan especial”, “El amor en su máxima expresión. Jose, eres el

sueño hecho realidad de un súper papá”.

¿Cuáles son los deportes favoritos de José Narváez y Cristina Hurtado?

En las redes sociales personales de cada uno de los famosos, han mostrado sus diferentes aficiones deportivas. Por un lado, Cristina si bien se dedica a correr y a realizar ejercicios dinámicos en casa, su gran pasión ha sido el fútbol, deporte que practica desde niña y ha sido una gran hincha de la Selección Colombia en sus diferentes partidos. José se le ha visto más acompañando a Cristina Hurtado en ejercicios de trote y senderismo.