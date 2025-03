La fuerte decisión que tuvo que tomar Cristina Hurtado sobre apariencia física

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más famosas de la televisión. Inició su carrera en diferentes programas de entretenimiento, pasando por las secciones de entretenimiento del Canal RCN y concursos, los cuales la llevaron a convertirse en una de las favoritas por el público. La más reciente aparición de la paisa se dio en ‘La casa de los famosos’; sin embargo, decidió no participar en la segunda versión del programa. Sin embargo, la paisa es emprendedora y ha logrado consolidarse como empresaria.

En medio de una dinámica a través de sus redes sociales en la que sus seguidores pueden hacerle preguntas sobre lo que deseen, fue que por primera vez decidió hablar de un tema que, según ella, tenía pendiente.

Cristina Hurtado reveló importante decisión sobre su cabello

Sin duda alguna, Cristina Hurtado además de su talento, la belleza ha sido lo que más la ha caracterizado. Sus seguidores siempre están atentos a sus cambios.

Una de las preguntas de la dinámica decía: “Cris, ¿cómo te va con las canas?, estoy llena de ellas y no me gustan”.

“Has tocado un tema que quería compartir hace rato con ustedes y no había tenido la oportunidad y creo que aquí fue. Resulta que después de cumplir los 40 años, mis amigas me dijeron ‘Cris te van a pasar dos cosas cuando cumplas los 40. Primero, es que cuando cumplas los 40 al otro día ya no ves’. Y, eso no me ha pasado. Gracias a Dios y ahora que estoy yendo al oftalmólogo todo el tiempo por este terigio, sé que mis ojitos están sanos”, cuenta en la primera parte de la respuesta.

Sin embargo, luego dijo: “Lo segundo que me dijeron es ‘apenas cumplas 40 te vas a llenar de canas’. Cumplí los 40, no pasó nada, 41 y ¡Oh sorpresa!“.

En ese instante Cristina se acerca a la cámara y muestra la cantidad de canas que tiene en la parte superior de la cabeza. “Estoy llena de canas, parezco con un lunar aquí (señalando la parte izquierda).

Dice que le aparecieron de un momento a otro. “Fuerte, pero te respondo, me gustan mis canas, las acepto, no le veo nada de malo. Cuando tome la decisión de hacerme algún color, creo que con el rubio se camuflan bien”.

Aseguró que en unos años cuando ya sea mayor, “voy a llevar mis canas feliz y encantada. Es más, Jose me dijo que cuando tengas muchas canas te quedes así”.