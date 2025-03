Le dio con todo: La contundente respuesta de La Segura a un usuario que llamó “perro” a su hijo

En medio de la dulce espera de su primer hijo, la influencer Natalia Segura, conocida como La Segura, se vio envuelta en una polémica tras recibir comentarios ofensivos hacia su bebé. La exparticipante de La Casa de los Famosos no dudó en responder con contundencia, defendiendo a su hijo y dejando claro que no tolerará faltas de respeto.

Durante las últimas semanas, La Segura ha mantenido a sus seguidores al tanto de su proceso de embarazo. La caleña ha hablado abiertamente sobre los síntomas que ha experimentado, mostrando incluso la hinchazón en sus extremidades inferiores. A pesar de las molestias, aseguró que todo está bajo control y que tanto ella como su bebé se encuentran bien. Esta transparencia le ha ganado el cariño y la admiración de muchos, quienes valoran su honestidad al compartir los retos de la maternidad.

Un comentario que desató la respuesta de La Segura

Sin embargo, no todo ha sido apoyo y buenos deseos. En redes sociales, una internauta dejó un comentario despectivo sobre el nombre que Natalia y su pareja eligieron para su hijo. “¿Por qué le vas a colocar nombre de perro a tu hijo? Es horrible”, escribió la mujer, desatando la indignación de la influencer.

Lejos de ignorar el comentario, La Segura decidió responder de manera directa y sin filtros:

“El nombre de MI HIJO no es tu p*to problema. No te estoy preguntando tu innecesaria opinión”, replicó en sus historias de Instagram, dejando claro que no permitirá ataques hacia su familia.

Empoderamiento y límites en redes sociales

La reacción de La Segura generó múltiples comentarios, en su mayoría de apoyo. Muchos seguidores aplaudieron su valentía para defender a su “retoñito”, como lo llama cariñosamente, y su postura de no tolerar la falta de respeto.

Natalia continúa disfrutando de su embarazo, enfocada en la llegada de su bebé y rodeada del amor de sus seres queridos y fans. Sin duda, su respuesta demostró la fuerza de una madre que protege con uñas y dientes lo que más ama, dejando claro que su familia no será blanco de ataques.