¿Error o confusión? La Segura aclara el género de su bebé tras mensaje de una fan

La Segura, la carismática influencer que ganó gran notoriedad tras su paso por la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, ha vivido momentos inolvidables en los últimos meses. Uno de los más emblemáticos fue cuando su pareja, el uruguayo Ignacio Baladán, le propuso matrimonio frente a las cámaras, compartiendo con todo el país una petición que sellaría su amor.

Meses después, la caleña anunció que estaba esperando a su primer hijo, a quien llamará Lucca. La noticia trajo alegría a sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada etapa de su embarazo a través de sus redes sociales. La Segura no solo compartió detalles de su dulce espera, sino también mostró la discreta ceremonia civil en la que unió su vida a Baladán, culminando con una emotiva revelación del sexo del bebé junto a familiares y amigos.

Una respuesta inesperada y risas en redes sociales

A pesar de la claridad con la que ha compartido su proceso, no faltan los momentos curiosos. En una reciente sesión de preguntas y respuestas en Instagram, una seguidora le preguntó: “¿Cuándo nace tu sobrina?”, dando por hecho que el bebé sería una niña. La Segura, sin perder su característico sentido del humor, respondió entre risas:

“Mami, me la estás cambiando el género a mi hijo, mi reina hermosa. (Risas) ¿Cómo así que a mi sobrina? ¿En qué momento nos perdimos de la revelación del sexo? Mami, Lucca Baladán Segura nace... todavía no lo sé. Falta muy poquito, pero no me han dado la fecha exacta. Estoy indecisa con mi maridi, pero ya casi. Ya no veo la hora de ver a mi gordo, olerle ese jueguito, esas manitas, esas patitas”.

Mientras la fecha de nacimiento de Lucca se mantiene en secreto, La Segura sigue compartiendo su día a día, mostrando que la maternidad es una experiencia tan intensa como emocionante.