Yina Calderón se vistió como Selena y los televidentes piden perdón en nombre de Colombia

Durante la gala 42 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ llegó uno de los momentos más esperados de la semana y no es otro que ver con cuál outfit saldrá Yina Calderón, pues cada nominación y eliminación derrocha excentricidad.

Sin embargo, esta vez ha dejado de lado los diseños llamativos y ha asegurado que es un traje inspirado en la cantante fallecida Selena Quintanilla, que lució en una de sus últimas presentaciones ante su público.

Tal y como era de esperarse las reacciones a la vestimenta de Yina Calderón estuvieron divididas, pues pese a que consideran que luce algo distinto, en sus palabras indicó que se siente “Yina Quintanilla” y esto ofendió a los seguidores de la cantante.

“Yina disque inspirada en el traje ROJO de Selena en su último concierto...🤣🤣🤣 Eche ¿Cómo me la va a insultar así?“, “Si el Vestido a Yina le queda bien por fin algo decente, pero pues tampoco decir que igual al de Selena JA JA”, “Yina disque se vistió inspirada en Selena Quintanilla ¿Cómo me va a insultar a la reina de esa manera? “, “No Selena se debe estar revolcando no la diste Yina” y “Oiga, pero Yina no dejar descansar en paz a Selena 😔 y lo peor es que dice que le falta un poquito en el caminado para parecerse 😭", son solo algunas de las reacciones que destacan en las redes sociales.

El diseño es de Abel Andrade quien días atrás reveló en ‘El After’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ con Karen Sevillano y Vicky Berrío, que los outfits que luce Yina Calderón en el reality de RCN no bajan de los 15 millones de pesos.