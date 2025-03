Melissa Gate ganó premios y la reacción de Yina no pasó desapercibida: “Gracias Colombia y 13 países de Latinoamérica”

Durante la gala 41 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ varios de los participantes fueron premiados, luego que Yina Calderón y Karina García lideraran una entrega de galardones en diversas categorías, y tres ellas fueron por votación del público en la que Melissa Gate se llevó dos de las principales.

Luego de la sorpresa musical que les tenían preparada en la terraza y que puso a los participantes que continúan en el reality de RCN a cantar y bailar al ritmo del vallenato, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo ofrecieron los resultados de la votación del público.

“Y gana el premio de La Casa de los Famosos Colombia a mejor creador o creadora de contenido, elegido por el público es… ¡Melissa!”, dijo Marcelo Cezán y de inmediato los gritos de Melissa Gate no se hicieron esperar, pero la actitud y expresión de Yina Calderón no pasó desapercibida, pues tal parece que no fue de su agrado que Melissa ganara el premio.

Seguidamente se entregó el premio a mejor actor que se lo llevó Alerta por sus aportes en la convivencia con sus diversos personajes que se han ganado el cariño de los televidentes. Y finalmente se entregó el premio de la categoría mejor villana.

“Atención, y el público ha decidido que la villana favorita de La Casa de los Famosos Colombia es… ¡Melissa!”, dijo Marcelo Cezán y de inmediato empezó a imitar la risa de villana de Melissa Gate quien lo secundó “Guaja ja ja ja guaja ja ja ja. ¡De nuevo! Gracias Colombia y 13 países de Latinoamérica por votar por mí, de verdad, esto es gracias a todos ustedes. Seré tu villana favorita, querida”.

“Melissa, ¿cuántos premios ganaste hoy?”, preguntó Carla Giraldo, pues temprano había ganado las categorías de mejor drama queen y mejor frase, a lo que Melissa Gate le respondió “hoy solo llevo cuatro querida Carla. Apenas no más”.