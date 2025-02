Valentina Taguado confesó cómo su padre le prohibió subir de peso

Valentina Taguado, locutora y presentadora de emisora Los40 lleva ya un buen tiempo en el mundo del entretenimiento, pues empezó como creadora de contenido y tuvo varias apariciones en la serie de comedia ‘Con Ánimo de Ofender’. Después, hizo parte del reality ‘Survivor: La Isla de los Famosos’ del canal RCN, en donde junto a 21 participantes puso a prueba todas sus capacidades para sobrevivir en una isla tropical. Actualmente, hace parte de uno de los programas radiales juveniles más importantes del momento: ‘Impresentables’ que se destaca por su formato tan innovador en redes, aunque ha estado ausente en lo que va del año, esto debido a que confirmó que hará parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Con su participación, Valentina ha mostrado la emoción que tiene y que claramente aspira a ganarse al reality, así no sea la más experta en cocina. El fin de semana que pasó agradeció por todo el apoyo que ha estado recibiendo: “Estando al lado de tanta gente tan grande, tan reconocida, tan impresionante, que admiro tanto!, jamás imaginé el apoyo y amor tan inmenso que me están dando en MasterChef, no sé como agradecerles a todos. Espero no decepcionar, ni salir la primera semana” señaló la locutora.

Taguado también paso por los micrófonos del pódcast ‘Vos Podés’ de Tatiana Franko, donde hablo de varios aspectos de su vida, uno de ellos la tormentosa relación con su padre, que también maltrataba a su madre. Al respecto indicó como desde muy pequeña su padre le prohibió subir de peso, lo que genero en ella el deseo ser bastante delgada, hasta el punto de querer ser anoréxica.

“Tengo un papá que cuando yo era chiquita me decía que me estaba engordando, que no podía engordar, pero todo el tiempo, tenía el taladro acá y yo veo las fotos y era una varilla. Nunca he sido, pues súper gorda, si he subido y bajado de peso, pero cuando me lo decía yo era una varilla, una niña, apenas me estaba desarrollando” indicó Valentina, quien para ese momento tenía 12 0 14 años. Además, mencionó el dicho que le decía su padre a ella y a su madre “A la mujer gorda solo la quiere la mamá”.

“Yo daba la vida y pensaba desde que me levantaba y me acostaba en cómo ser anoréxica, para mí era como Dios mío, yo tengo que ser un palo” agregó la locutora.