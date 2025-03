Coco lanzó dardo a Melissa Gate tras ser eliminado de ‘La Casa de los Famosos’

El actor Gonzalo Escobar, mejor conocido como Coco, es el nuevo eliminado de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, luego que el público le diera solo el 5,28 % de los votos en comparación con los otros nominados que quedaron así: La Toxi Costeña 37,38 %; Luis Fernando ‘El Negro’ Salas 31, 47 %; Mauricio Figueroa 17,58 % y La Abuela 8, 29 %.

A su salida del cuarto de eliminación pasó al estudio de la gala central en la que los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo lo esperaban y en el que llegaría la pregunta obligada a todo eliminado, que es a quién dejaría nominado.

“Melissa Gate, porque me parece una persona como lo dije en el lunch hoy, me parece una persona que es muy estratega, es muy inteligente, pero no le compro ya su personaje, no, no se lo compro, entonces, por eso la nomino, no sabe aceptar las cosas y pienso que uno tiene que aceptar cuando se lo dije de la mejor manera”, dijo Coco.

Indicó que abrió sus cartas hace 15 días cuando dijo que nominaría a La Liendra por ser un concursante peligroso, y que en ese sentido se refirió al creador de contenido por ser un participante con mucho peso. Sobre su personaje agregó que fue tomando fuerza y que a partir de ese momento empezó a jugar solo. Momentos antes se había dado el posicionamiento en el que Melissa Gate lo hizo al lado de él y aprovechó de decirle sus verdades en la cara al actor

“Mi esperado y anhelado turno. Menos mal me variaron el menú de hoy. Coco me pareces la persona más hipócrita y descarada de esta casa. Te voy a pedir que por favor no me vuelvas a dirigir la palabra si regresas, aunque espero que no regreses y ojalá que Colombia me haga el favor de sacarte. Pensé que las malas eran las chicas, pero me doy cuenta que eres tú. Has tenido problemas con todas las mujeres de esta casa, incluyéndome. Entonces, ¿quién es el problema tú o nosotras? No tengo más para decir y ojalá no me vuelvas a hablar”, dijo Melissa Gate.

Tras el posicionamiento Coco guardó silencio y se reservó alguna respuesta hacia Melissa Gate, pero fue dada al momento de escoger a quien dejaría nominada tal y como sucedió.