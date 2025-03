Negro Salas rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad con amiga de Yina Calderón

Durante horas de la convivencia del día 42 dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se vivió mucho más que tensión, pues los cinco nominados de la semana subieron a compartir en el brunch y momentos más tarde una discusión entre La Abuela y Negro Salas.

Luego de la discusión Melissa Gate sostuvo una conversación con La Abuela en la que ella le recordó el rumor que desató Yina Calderón en el día 32 cuando aseguró que Negro Salas sostuvo algo con una de sus amigas, que aparentemente se llama Francia.

Negro Salas habla de la amiga de Yina Calderón

Pero momentos más tarde Melissa Gate junto con Norma Nivia encararon a Negro Salas al respecto, para saber la versión del actor sobre la acusación que pesa sobre él y afirmó que en efecto tiene una amiga en común con Yina Calderón, pero que no es lo que ella dice.

“Es que te digo una cosa, lo que pasa es que tenemos una amiga en común con Yina, tenemos una amiga en común. Es una amiga con la que yo nunca he salido, nunca he tenido nada, entonces, no tengo de que preocuparme ¿me entendes? Porque yo no me he visto con ella, yo no he salido con ella, mucho menos me he besado o he tenido cuento con ella. Es más, le dije un par de veces que cuándo hablábamos porque ella tiene fama de que es muy buena leyendo las cartas angelicales y a mí eso, la verdad, honestamente, me produce curiosidad”, dijo Negro Salas.

Luis Fernado 'El Negro' Salas de 'La Casa de los Famosos' Foto: RCN

Por su parte, Melissa Gate se refirió a las supuestas pruebas que tiene la amiga de Yina Calderón y lo que se habla de lo que iba a ser un supuesto encuentro entre el actor y la mujer. “Que ellas tienen pantallazos. Y que a las 3 de la mañana usted le escribió para que se vieran, yo estoy diciendo lo que ellas dicen”, indicó Melissa Gate.

El Negro Salas niega infidelidad

Negro Salas habló del momento en el que se dio la situación contando detalles de lo ocurrido, pues esto habría ocurrido mientras el actor estaba con una obra de teatro tiempo atrás.

“Solamente una vez que yo tengo una obra de teatro, bueno tenía porque ya obviamente eso estaba como desde septiembre hasta diciembre, simplemente una vez salimos de la obra y se fueron de rumba, porque ella estaba con mi jefe de prensa y otra gente. Y me dijeron ‘llega acá’ y yo ‘ya estoy acostado en mi cama’ y ya. A mí esas cosas no me preocupan”, indicó Negro Salas.