Novia de ‘Negro’ Salas reaccionó a lo que Yina y La Toxi dijeron sobre supuesta infidelidad del participante

Días atrás, durante el día 32 de convivencia dentro de ‘La Casa de los Famosos’ dio inicio a una nueva dinámica del juego de etiquetas, con las que la tensión se apoderó otra vez de los participantes del reality de RCN, específicamente en el caso de Yina Calderón y Luis Fernando ‘El Negro’ Salas.

PUBLICIDAD

Lea también: Melissa Gate barrió el piso con José en plena nominación de ‘La Casa de los Famosos’

En ese momento Yina Calderón tomó una etiqueta en la que se leía “Yo no me enamoraría de…” y se la puso a ‘Negro’ Salas, pero con una frase que dejó a más de uno con la boca abierta, debido a lo que aseguró, pues hasta un nombre dio.

Yina Calderón acusó a Luis Fernando ‘El Negro’ Salas de infiel

“Yo nunca me enamoraría de… ¡Eh! Yo nunca me enamoraría de Negro Salas, el Negro Salas tampoco de mí, pero yo creo que de mi mejor amiga sí Negro, aun estando comprometido, no me busques, no me torees. Cuando te diga, Francia, hacemos lo que te dije”, dijo en ese entonces Yina Calderón.

Hay pantallazos de la supuesta relación de ‘Negro’ Salas con amiga de Yina Calderón

Sin embargo, los días pasaron, y precisamente el pasado 5 de marzo, horas antes de la sexta nominación, La Toxi Costeña y La Abuela sostuvieron una conversación en la que Yina Calderón y ‘Negro’ Salas eran los protagonistas y en el que una supuesta infidelidad era el punto central.

“Por eso el Negro Salas no se volvió a meter con aquella, porque sabe que ella sabe algo y donde la mujer de Salas se dé cuenta”, dijo La Abuela. Ante esto La Toxi Costeña aseguró que “quizá lo perdona, pero lo mete en problemas. Lo que pasa es que él invita a una amiga de Yina a tomar en su apartamento como a las 3 de la mañana, le dice que le gusta y todo eso, estando comprometido, y la amiga de Yina tiene los pantallazos. El hombre no es gente, Abuela”, dijo La Toxi Costeña.

Seguidamente bromearon sobre lo que fue la reacción de ‘Negro’ Salas con Yina Calderón desde el juego de las etiquetas, pues indicaron que más nunca hubo una discusión entre ellos.

PUBLICIDAD

¿Quién es la novia de ‘Negro’ Salas?

La pareja de ‘Negro’ Salas es Ana María Espinosa con quien el participante tiene planes de boda al salir de ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Ante las acusaciones Ana María Espinosa no se quedó callada y de inmediato dejó unas palabras dentro de los mensajes de la publicación en la que da su versión sobre lo dicho por Yina Calderón.

Luis Fernando 'El Negro' Salas y Ana Maria Espinosa Foto: Instagram @anaespinosara

“Cómo se caen las mentiras... él no toma ni tiene apartamento en Bogotá 🤣 que triste uno tener que caer tan bajo para poder ganarse un reality", escribió Ana María Espinosa.