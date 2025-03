Erika Zapata mostró el amoroso detalle que le hizo excolega de Noticias Caracol por el Día de la Mujer

Noticias Caracol es hoy por hoy uno de los informativos más consumidos por los colombianos, formato en el que hace cuatro años ha resaltado la paisa Erika Zapata, mujer que aprovechó recientemente sus redes sociales para mandarle un mensaje de fortaleza a aquellas que, como ella, reciben constantes críticas en las redes; además de mostrar el hermoso gesto que tuvo uno de sus más grandes amigos por la celebración del Día de la Mujer.

A punta de profesionalismo, constancia y estilo único, Zapata ha logrado hacerse un nombre en el periodismo cafetero, industria en la que la reconocen por la realización de sus reportajes en Medellín y la Zona Metropolitana, en los que muestra los hechos noticiosos haciendo uso de un lenguaje cercano y coloquial; algo que la ha llevado a hacerse viral en varias ocasiones, una de ellas en la que describió el colapso de una terminal de transporte con la frase: “mero gentio”.

Esta labor le ha permitido a Zapata acumular una vasta comunidad en las redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram donde tiene 275.000 seguidores, misma en la que hizo una reflexión de vida en la que relató cómo ha sido para ella enfrentarse a las críticas; palabras que de paso sirvieron de enseñanza para miles de féminas que hoy celebran el Día de la Mujer.

“Me siento orgullosa de ser mujer porque me considero muy valiente y guerrera. He sobrevivido a las críticas de cientos de personas que han tratado de hacerme dejar de creer en mí, sin darse cuenta de que con eso me dan la gasolina que necesito para lograr cosas increíbles”, expresó Zapata.

Pero esto no quedó allí, ya que la comunicadora también compartió la hermosa publicación que le hizo su excolega de Caracol, Sebastián Palacio, hombre que le hizo un montaje fotográfico con la frase “ella es brillante y talentoso”.