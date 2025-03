Shakira reveló el significado del imponente vestido del concierto ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Uno de los momentos más emotivos del concierto de Shakira que lleva por nombre ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ es cuando hace la interpretación de la canción ‘Acróstico’, tema en el que habla del poder como madre y la misión de cuidar a sus hijos y que se ha convertido desde su estreno el 11 de mayo de 2023 en unos de los nuevos temas icónicos de la cantante.

PUBLICIDAD

Lea también: Diseñador de Yina Calderón reveló cuánto valen los vestidos que son memes cada domingo

Ahora, luego de varios días de conciertos con llenos totales la cantante ha hecho una publicación con la que ha detallado el significado del vestido que usa cantar el tema, así como cada uno de los detalles que este tiene y de quiénes son las creaciones.

“La pieza que llevo para Acróstico en mi tour fue diseñada por @gauravguptaofficial . La placa metálica del lobo simboliza al lobo como protector. La tela de la falda tiene un diseño de ondas intrincadas que representa el océano Atlántico, el cual separa los dos continentes donde nacimos mis hijos y yo: Europa y Sudamérica. Para completar el look, llevo un anillo de @tiffanyandco , que simboliza el amor infinito”, escribió Shakira.

Tal y como era de esperarse la publicación de Shakira se llenó de diversas reacciones por parte de su fanaticada, quienes en los mensajes no dudaron en destacar la creatividad de enlazar tantos puntos para un mensaje unificado como lo es el amor.

Shakira cantó ‘Antología’ a las afueras de un hotel en Chile

El pasado domingo 2 de marzo se dio a conocer que el concierto de Shakira en Chile quedaba suspendido y a la espera de una nueva fecha, luego que se detectara un desnivel en el suelo sobre el que iría el escenario que pesa 62 toneladas.

La cantante publicó una carta dirigida a sus fans en la que especificó los detalles de lo que fue la suspensión y con la que reiteró que no pondría en riesgo a sus fans ni a su equipo de trabajo, pero al día siguiente se vivió un hecho inédito, pues decidió salir a cantar a las afueras del hotel para los admiradores presentes.

PUBLICIDAD

“Hola a todos. Saben que no me voy a ir de Chile sin cantarles una canción. Me gustaría cantárselas allá afuera ¿quieren cantar conmigo? Voy a volver a Chile, con muchos más conciertos, pero por ahora al menos quería cantarles esto. Gracias por venir a apoyarme. Antes que me echen del hotel”, dijo Shakira y momentos más tarde empezó a cantar ‘Antología’.

Los fanáticos presentes a las afueras del hotel y del otro lado de una barrera dispuesta en la entrada del mismo empezaron a cantar junto a la barranquillera en medio de una ovación y agradecimientos. Es de recordar que ‘Antología’ es una de las canciones más icónicas de Shakira y que forma parte de la lista de temas que conforman ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.