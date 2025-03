Diseñador de Yina Calderón reveló cuánto valen los vestidos que son memes cada domingo

Luego de la gala 38 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ los diseñadores de moda Abel Andrade y Alejandro Mastrangelo fueron invitados a ‘El After’ con Karen Sevillano y Vicky Berrío.

Ambos estuvieron respondiendo preguntas sobre moda por lo que el creador de las piezas de Yina Calderón defendió a capa y espada los 13 diseños que la participante ha lucido desde el inicio de la competencia.

“Pues obviamente voy a defender a mi team Yina. Yo siento que Yina tiene su estilo, tiene una buena personalidad y está lo que todos queremos: show. O sea, ustedes se están divirtiendo, todos ustedes han comentado, están esperando los domingos para divertirse. Entonces, ¿Qué quiere La Casa de los Famosos? Diversión, y ustedes teniendo”, comentó Abel Andrade.

Esto cuesta un vestido de Yina Calderón

Sin embargo, momentos más tarde y ya fuera del aire Karen Sevillano y Vicky Berrío estuvieron preguntando sobre el presupuesto, pues en una de las discusiones entre Yina Calderón y Melissa Gate, la DJ dijo que la creadora de contenido no tiene el dinero para vestir como ella.

“Yo sí tengo una pregunta aquí que hacer, cuánto es que cuesta un vestido de Yina, porque yo escucho que presupuesto, que no te alcanza el presupuesto, que no tienes el presupuesto, para yo saber si me alcanza para un vestido de esos”, indicó Karen Sevillano.

El diseñador precisó que hay que hacer un contrato para adquirir el vestido, a lo que Karen Sevillano le cuestionó al otro diseño cuánto cree que cuestan los vestidos e indicó que unos 15 mil pesos. “No jamás. No baja por ahí como de unos 15 millones”, indicó Abel Andrade.

Los vestidos de Yina Calderón en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Uno de los más llamativos fue el que lució para una nominación en color amarillo, y terminó siendo comparada por un personaje de ‘Plaza Sésamo’. Otro que no tardó en viralizarse se dio para el día de eliminación en el que apareció ataviada con un sombrero grande que desató las risas en las redes sociales.

A la siguiente semana repitió un vestido que no pasó desapercibido, pues era una especie de blazer con hombreras de altura en forma de conos en tono blanco y negro, mientras que las piernas están ligeramente tapadas con plumaje rojo.

Recientemente apareció en una pieza de cuero con zapatos altos y guantes, que según sus palabras está inspirado o hacer referencia al papel de Johnny Depp como Edward Scissorhands en la película ‘El Joven Manos De Tijera’.