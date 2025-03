Melissa Gate barrió el piso con José en plena nominación de ‘La Casa de los Famosos’

Durante la gala 39 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ hubo mucha tensión entre los participantes y es que se llevó a cabo la sexta nominación de la competencia en la que algunos participantes quedaron en riesgo de salir del reality de RCN.

José Rodríguez fue el segundo participante en nominar, y tal como lo había dicho antes sobre que tenía “sed de venganza” se fue hasta el puesto de Melissa Gate y frente a ella le dio sus motivos para darle la mayor cantidad de puntos, y como era de esperarse salió a relucir el nombre de Yaya Muñoz.

“Eres una gran jugadora, pero más que el juego a mí me gusta la gente leal. Hiciste un pacto en tu cuarto de que se suponía que ibas a salvar a Coco, te salió superbién, le tiraste a Yaya ¡Jugada maestra! Pero yo también estaba cuando le dijiste a ella quienes eran tus favoritos, yo estaba entre esos favoritos, entonces, no quiero ser de tus favoritos, porque si a tus favoritos les haces eso imagínate a los que no lo son, entonces, mis dos puntos son para ti”, dijo José Rodríguez.

Turnos más tarde fue la oportunidad de Melissa Gate de entregar sus votos, y decidió hacerlo con José Rodríguez, y a diferencia de él, le dio un mensaje directo que fue ovacionado en las rede sociales.

“Te devuelvo tus pelotas, las vas a necesitar. Y al igual que tú cuando veo actitudes en una persona que no me parecen me alejo sin dar explicaciones, no tengo nada más para decirte”, dijo Melissa Gate.

Tal y como era de esperarse las reacciones por las palabras de Melissa Gate a José Rodríguez no tardaron en llegar, pues los más fervientes seguidores de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ indicaron que fueron las correctas.