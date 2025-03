Melissa reveló en ‘La Casa de los Famosos’ que tuvo un intento de suicidio tras sufrir de bullying

La Casa de los Famosos se ha consolidado como uno de los programas más comentados de RCN, captando la atención del público gracias a la dinámica convivencia entre reconocidas figuras. Entre los participantes que han generado mayor impacto se encuentra Melissa Gate y en esta oportunidad contó una de las historias más duras de su vida que la marcó.

Durante una actividad dentro de la casa, los famosos compartieron parte de su infancia en donde muchos quedaron conmovidos por varias de las duras historias que marcaron su niñez; Melissa cuando se levantó a compartir su historia, abrió su corazón para confesar que sufrió de bullying y que tiene un hermano que está sumergido en el mundo de las drogas.

Melissa afirmó: “Todo el tiempo me tocó escuchar que no iba a lograr nada por haber tenido un hijo tan temprano, aquí estoy arruinada, pero estoy de pie. A los 17 años intenté suicidarme, pero afortunadamente no lo logré. Yo no abandoné a mi hijo y dejé que se fuera para que tuviera un mejor futuro, tengo un hermano en las drogas y por eso sé que nunca caería ahí, por eso sé que nunca caería ahí”.

¿Quién es el hijo de Melissa Gate?

Melissa ha participado en varios realities, uno de ellos es ‘Guerreros’ antiguo formato de Canal 1 en el que entró a competir junto al ‘equipo Cobra’, precisamente en una de estas emisiones, la paisa decidió contarle a Josse la historia detrás de su hijo, el significado que tiene en su vida y las razones por las que no vive con ella en Colombia. La influencer destacó: “es mi bebé, la persona más importante que tengo en mi vida, es mi amor verdadero. Quedé embarazada cumpliendo 16 años y nació Juan. Juan se encuentra con el papá, tú sabes que cuando hay separaciones hay que decidir cuál de los dos padres se queda con los hijos, en este momento el papá tiene la custodia, yo lo acepté por cuestiones de estudio para que el niño estuviera mejor”.