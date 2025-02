Ellos son los hijos de la ‘Toxi Costeña’ de La Casa de los Famosos; los tuvo con tan solo 15 años

La Casa de los Famosos Colombia se ha convertido en uno de los reality shows más comentados del momento. El programa reúne a varias celebridades del país en una misma casa, donde deben convivir bajo la mirada constante de las cámaras, sin acceso al exterior. Una de las participantes que más ha llamado la atención en esta nueva temporada es la ‘Toxi Costeña’, una influencer que se hizo viral por su canción ‘Macta Llega’.

En su línea de vida, sorprendió a muchos comentando que tiene dos hijos que han cambiado su vida desde su llegada, la influencer comentó ante las cámaras que su vida familiar era algo desordenada y razón por la que tiene una relación muy cercana a sus hijitos: “Yo veía que por fin iba a tener algo mío, que iba a tener una familia, que es lo que yo siempre he querido. Decido tener a mi hijo por sobre todas las cosas, pasé mucha hambre, es más, yo creía que el bebé iba a nacer flaco o muy mal. Tengo a mi hijo, Johan. La primera persona que me dijo ‘te amo’ y me abrazó fue mi hijo, yo no sabía qué era eso, él me dio vida".

En una entrevista previa a su ingreso, comentó que su hijo tiene 15 años y su hija menor 9 años de edad; la participante compartió que estar alejada de sus hijos es una de las cosas más difíciles de estar en el reality de RCN. Aunque no comparte mucho contenido en sus redes con sus hijos, los tiene muy presentes en el reality.

¿Por qué la Toxi Costeña vivió en la calle?

En la línea de vida, la ‘Toxi Costeña’ compartió que, aunque su abuela nunca le expresó su amor con palabras, siempre se lo demostró a través de sus acciones, cuidándola hasta su fallecimiento. Sobre su padre, mencionó que solo lo vio en dos ocasiones, mientras que su relación con su madre fue aún más complicada, asegurando que “ella nunca me ha querido”.

A los 15 años, su madre la echó de la casa, obligándola a valerse por sí misma. Encontró refugio en una vivienda sin cama, durmiendo en el suelo y pasando días sin comer. Además, enfrentó situaciones difíciles en la calle, defendiéndose de hombres que intentaban aprovecharse de su vulnerabilidad.