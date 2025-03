Karen Sevillano y Neider tuvieron discusión por lo que sucede en ‘La Casa de los Famosos’

Desde el pasado 26 de enero ‘La Casa de los Famosos Colombia’ ha acaparado la atención de los televidentes al mostrar las 24 horas y por más de 60 cámaras las situaciones que viven cada uno de los participantes.

Desde escándalos, pasando por sanciones, discusiones, mentiras e intrigas han formado parte del plato fuerte del reality de RCN que noche a noche se apodera de las redes sociales, pues los televidentes no paran de hablar de él.

Precisamente ha sido Karen Sevillano, ganadora de la primera edición y presentadora de ‘El After’, quien publicó un video junto a su pareja Neider y la participación de Vicky Berrio sobre lo que es la ansiedad colectiva de los más fervientes seguidores del programa.

Para ello Karen simuló estar dormida, cuando Neider aparece a un costado para preguntar “vea, amor, ¿y quién es el nuevo famoso que entra mañana?”. Luego está Karen cocinando y de nuevo interviene Neider para sugerir “hagan el cine mañana”.

Más tarde Karen está teniendo una videollamada con Vicky Berrío y nuevamente Neider interrumpe para decir “una preguntica, ¿al fin se harán los reingresos o no? ¿entrará La Jesuu o qué?”.

Ante esto Karen Sevillano tranca la llamada y responde “Neider, vos no ves que nosotras no somos las dueñas de eso. ¿Vos ves que nosotras somos las dueñas de RCN, de El After Show y de La Casa de los Famosos? Nosotras no sabemos de reingreso, de cine, de gente de allá. estar preguntando cosa a cada hora yo qué sé de Jesuu. Que ya la eliminaron. Yo nada más voy a trabajar y ya como Vicky. Somos presentadoras no somos las dueñas. Llegamos allá nos dicen hoy hay esto y eso lo hacemos”, exclamó Karen Sevillano.

Sin embargo, la cereza del pastel es cuando Neider insiste en hacer la última pregunta en la que le cuestionó “Pero ustedes son de qué team ¿Melissa? ¿Emiro? ¿Los lavaperros? ¿de Yina? ¡¿DE YINA?!”.