“Jefe sanciona a Petro”: televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ reaccionan a consejo de ministros

La noche de este lunes 3 de marzo el inicio de la gala 37 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se ha visto interrumpida debido al consejo de ministros televisado que dirige el presidente Gustavo Petro.

Tal y como era de esperarse las reacciones y creatividad de los televidentes no tardaron en llegar, pues precisamente hoy, a principio de la edición, hablaría Yaya Muñoz como se acostumbra con cada uno de los eliminados del reality de RCN.

“Jefe sanciona a Petro, no deja de interrumpir la gala”, “Colombia queriendo escuchar las idioteces que tiene pa decir Yaya pero Petro no deja”, “Quien sufrió más Yaya que Petro no la deja hablar por el consejo de ministros o yo escuchando a la Liendra hablar de fútbol y de Pablo Escobar?”, “bueno y cómo así que pusieron a Petro y su consejo de ministros y no van a dar la casa de los famosos?” y “Nos vieron tan unidos con la salida de Yaya que nos pusieron política para ver si en esto también nos organizamos 😔🫵", son solo algunas de las reacciones que destacan.

Por otra parte, en la edición también se conocerá quién es el nuevo líder de la semana el cual se midió por medio de una prueba de futbol en el que los actores Fernando ‘El Flaco’ Solórzano y Camilo Trujillo buscan quedarse con el puesto.

Asimismo, Yaya Muñoz llegó al escenario de la gala principal para revelarle a Marcelo Cezán y Carla Giraldo quién sería su participante nominado por el eliminado, por lo que Yaya Muñoz decidió que Norma Nivia.

“Dejo a Norma, porque sigo para en lo que dije no es una persona que muestra su cara. Y hay algo en lo que yo no puedo y me enerva y me da de todo, es ver ese tipo de personas que muestran cosas bonitas y aparentemente son lindas personas cuando sé que no. Entonces, la dejo a ella, igual no tengo odio con nadie, esto es un juego y hay que jugar. La dejo a ella para que se den cuenta que hubiesen pensado que Melissa u otro compañero, y no, la dejo a ella”, dijo Yaya Muñoz.