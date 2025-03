Shakira sacó su corneta y cantó ‘Antología’ en un hotel en Chile tras suspensión de su concierto

El pasado domingo 2 de marzo se dio a conocer que el concierto de Shakira en Chile quedaba suspendido y a la espera de una nueva fecha, luego que se detectara un desnivel en el suelo sobre el que iría el escenario que pesa 62 toneladas.

La cantante publicó una carta dirigida a sus fans en la que especificó los detalles de lo que fue la suspensión y con la que reiteró que no pondría en riesgo a sus fans ni a su equipo de trabajo.

“Hola a todos. Saben que no me voy a ir de Chile sin cantarles una canción. Me gustaría cantárselas allá afuera ¿quieren cantar conmigo? Voy a volver a Chile, con muchos más conciertos, pero por ahora al menos quería cantarles esto. Gracias por venir a apoyarme. Antes que me echen del hotel”, dijo Shakira y momentos más tarde empezó a cantar ‘Antología’.

Los fanáticos presentes a las afueras del hotel y del otro lado de una barrera dispuesta en la entrada del mismo empezaron a cantar junto a la barranquillera en medio de una ovación y agradecimientos. Es de recordar que ‘Antología’ es una de las canciones más icónicas de Shakira y que forma parte de la lista de temas que conforman ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

En su carta Shakira reiteró que el tour de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, es el más grande de su carrera y actualmente, una de las producciones más grandes del mundo, con un escenario que pesa 62 toneladas.

“Desafortunadamente, nos hemos encontrado con que el suelo del lugar donde iría mi escenario está desnivelado y no se encuentra debidamente estabilizado para garantizar la seguridad de mi banda, bailarines, mis fans y la mía propia. Hay dos cosas que jamás comprometería y es la seguridad de mi equipo y la de mis fans, y jamás les ofrecería un show por debajo de los estándares de calidad que ustedes merecen. Tengo el corazón partido en mil pedazos por no poder cantar para ustedes hoy por motivos más allá de mi control”, agregó Shakira.

En sus palabras sumó que volverá a Chile muy pronto para presentar el show que le ha prometido a la altura de lo que se merecen, aunque ella misma tenga que inspeccionar el suelo y hasta el último tornillo de la estructura que sostenga su escenario. Asimismo, manifestó que sabe que cuenta como siempre con la comprensión y el cariño de sus fans “porque una loba es una con su manada, hasta en los más difíciles desafíos. Shakira”.