Vicky Berrío no conoce la prudencia y le olió la axila a Yaya por lo que decía Melissa

Yaya Muñoz se convirtió en la más reciente eliminada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, luego de quedar en el último lugar de las votaciones en las que se enfrentó a Gonzalo ‘Coco’ Escobar, La Abuela, Yina Calderón, La Toxi Costeña y Karina García.

A su salida del reality de RCN tuvo que tomar la decisión sobre a quién dejaría en la placa de nominados, y mientras se creía que escogería a Melissa Gate, decidió que sería la actriz Norma Nivia, luego de varias diferencias con ella.

Sin embargo, como es costumbre cada uno de los eliminados es entrevistado en ‘El After’ que es conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrío, y precisamente ha sido la comediante la que llamó la atención en las redes sociales por lo que hizo.

Y es que en plena entrevista la interrumpió para decirle “siguiente pregunta, yo quiero que me soples un ojo por favor”, por lo que YAYA Muñoz lo hizo y Vicky aseguró “no tiene mal aliento, muy raro”. No obstante, acercó su cara hasta la axila de Yaya Muñoz para corroborar si tenía mal olor.

¿De verdad Yaya Muñoz tenía mal olor?

Todo inició en el capítulo 33 de ‘La Casa de los Famosos’ que dejó un fuerte enfrentamiento entre Yaya Muñoz y Melissa Gate, pues Marcelo Cezán y Carla Giraldo le indicaron que debía sacar a uno de los nominados y meter a un participante que no lo estuviera. Melissa se puso de pie para anunciar cuál era su decisión y era Yaya Muñoz.

La decisión de Melissa Gate derivó es un estallido de Yaya Muñoz quien la persiguió por toda la casa gritándole y reclamándole hasta llegar al área de la terraza en la que la creadora de contenido le lanzó un dardo a la presentadora.

“Cuidado que te sudan las axilas, querida”, dijo Melissa Gate, a lo que Yaya Muñoz contesto “Obvio, mi amor, porque lo mío es real no como su pelo”. Seguidamente Melissa Gate agregó “te apesta el sobaco, bueno”. Yaya Muñoz insistió “¿por qué? ¿quieres olerlo?” y Melissa Gate replicó “no, hasta acá huele, quédate”.

Días más tarde, durante el reciente apasionamiento Melissa Gate lo hizo al lado de Yaya Muñoz, pese a que todos esperaban que lo hiciera ante Yina Calderón una vez más, y en medio de la conversación y motivos por lo que esta quería que la otra saliera.

Yaya Muñoz insistió en la conversación que sostuvieron una vez en la que ella le dijo que era su favorita y que no la iba a tocar. En su segundo punto, recordó lo sucedido con Mateo ‘Peluche’ Varela sobre que en cada reality busca una pareja.

“Y el tercer punto, que no sé qué tan cierto sea que te gusta José, querida”, dijo Yaya Muñoz a lo que Melissa respondió sarcásticamente “¡Ay! Me encanta ¡Rico que está!”. Luego Yaya le comentó “Eso lo sé, pero me hubiese dicho y yo te lo comparto, a mí eso no me da problema”.

“Ojalá te vayas para quedarme con el negrito” dijo Melissa y Yaya remató con “no te va a escoger, porque eres tan mala persona que por eso no te escogió a ti, me escogió a mí”.

Melissa Gate prosiguió con “Te apesta la boca”, y por eso Yaya le contestó “y a ti te apesta todo, mírate esa tanga metida. Te apesta todo, te apesta el corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca, querida”. Yaya prosiguió, pero Melissa Gate finalizó con “¿por qué las personas con mal aliento tienen tanto para decir, Carla?”.