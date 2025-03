La razón por la que Yaya Muñoz nominó a Norma Nivia y no a Melissa Gate

Al final del capítulo 36 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ la presentadora Yaya Muñoz se convirtió en la quinta eliminada del reality de RCN luego de unas intensas votaciones de los televidentes.

A su salida, como es costumbre, Yaya Muñoz llegó al escenario de la gala principal para revelarle a Marcelo Cezán y Carla Giraldo quién sería su participante nominado por el eliminado, por lo que Yaya Muñoz decidió que Norma Nivia.

“Dejo a Norma, porque sigo para en lo que dije no es una persona que muestra su cara. Y hay algo en lo que yo no puedo y me enerva y me da de todo, es ver ese tipo de personas que muestran cosas bonitas y aparentemente son lindas personas cuando sé que no. Entonces, la dejo a ella, igual no tengo odio con nadie, esto es un juego y hay que jugar. La dejo a ella para que se den cuenta que hubiesen pensado que Melissa u otro compañero, y no, la dejo a ella”, dijo Yaya Muñoz.

Yaya Muñoz es eliminada de 'La Casa de los Famosos' Foto: RCN

Posicionamiento de Norma Nivia con Yaya Muñoz

Momentos antes de conocer el nombre de Yaya Muñoz como la nueva eliminada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ la actriz Norma Nivia se posicionó al lado de Yaya Muñoz y no se guardó nada tras las diferencias que marcaron la convivencia entre ambas desde el inicio del reality de RCN.

“En más de una ocasión me has insultado y entre otras cosas me has dicho falsa. Si no te dije nada es porque pensé que hay un momento y un lugar para todo, y este es el momento para decirte lo que pienso. Si nunca te busqué desde el momento que entramos a la casa para tener un contacto o ni siquiera una conversación es porque mi instinto me dijo siempre que no lo hiciera. Seguir mi instinto no me hace una persona falsa, me hace una persona coherente. Una persona falsa es aquella que me sonríe como si no pasara nada cuando habla mal de mí por la espalda, que incluso llega al punto de advertirle a personas que se cuiden de mí. Advertirle a alguien que se cuide de una persona que tú conoces y con la que nunca has tenido una conversación ni de cinco minutos no solo te hace una persona falsa, sino una persona atrevida”, dijo Norma Nivia.

Norma Nivia remató sus palabras indicando que, de regresar a la casa, no le haría la guerra ni mucho menos insultar, y que, aunque le cueste creerlo ni siquiera mirar mal, pues no es su personalidad, pero si le indicó mantener la distancia y el contacto mínimo y que la respete, por lo que de inmediato Yaya Muñoz le dio la respuesta a Norma Nivia.

“No sé si esta la cara la hubiese visto desde el comienzo se lo juro que me creo el cuento, pero claramente estás actuando, Norma. La pregunta es hasta cuándo. ¿Por qué no muestras el verdadero yo? Finalmente, aquí pues se queda cuando Colombia escoja, pero que bonito irse cuando la persona muestra lo que es. y usted en dos oportunidades lo mostró. Aquí vino y nos insultó y nos dijo cochinos cuando ni siquiera supo quién lo hizo. Falso o no, yo también seguí mi instinto y mi corazón porque nunca creí en usted y su cara y creo que nunca me le acerqué. Creo que mi distancia siempre estuvo, Norma. Y este sentimiento de su cara, no solo lo veo y lo pienso yo, que yo em tomo el valor, que yo fui la primera en tomar el valor y decírselo es diferente. Pero no, no soy falsa, y tranquila que no me voy a acercar a usted. Ni aquí ni en ningún lugar, porque como se lo dije ahí ese día no me interesaría nada con usted, yo salgo con gente frentera no con dobles caras ¡Buena actriz! ¡Demasiada actriz!”, dijo Yaya Muñoz.