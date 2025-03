Melissa le dio el día libre a Yina y se posicionó al lado de Yaya antes de salir de ‘La Casa de los Famosos’

El capítulo 36 de la gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ trajo la salida de Yaya Muñoz como la quinta eliminada del reality de RCN, quien no logró conseguir el apoyo en las votaciones y quedó en la última posición.

Momentos antes de darse a conocer los resultados en los que el más votado fue Gonzalo ‘Coco’ Escobar con 24.56 %, La Abuela con 17.97 %, Yina Calderón con15.70 %, La Toxi Costeña 15.22 % y Karina García con 13.97 %, se llevó a cabo el posicionamiento.

Uno de los puntos más esperados de la noche era al lado de quién se iba a posicionar Melissa Gate, pues en las últimas oportunidades lo hizo con Yina Calderón, sin embargo, esta vez lo hizo con Yaya Muñoz.

“Dahian, creo que las personas tenemos derecho a cambiar de opinión. Antes te había dado la oportunidad de que te acercaras a mí, pero fallaste. Me sigues pareciendo igual de falsa e hipócrita que cuando te conocí, por eso me paro ante ti, y me encantaría que te fueras de la casa. Además, el miércoles me gritaste invadiendo mi espacio personal y aparte te confabulaste con las arpías de tus amigas, para gritar afuera de mi cuarto, por eso quiero que te vayas”, dijo Melissa Gate.

Ante esto, Yaya Muñoz insistió en la conversación que sostuvieron una vez en la que ella le dijo que era su favorita y que no la iba a tocar. En su segundo punto, recordó lo sucedido con Mateo ‘Peluche’ Varela sobre que en cada reality busca una pareja.

“Y el tercer punto, que no sé qué tan cierto sea que te gusta José, querida”, dijo Yaya Muñoz a lo que Melissa respondió sarcásticamente “¡Ay! Me encanta ¡Rico que está!”. Luego Yaya le comentó “Eso lo sé, pero me hubiese dicho y yo te lo comparto, a mí eso no me da problema”.

“Ojalá te vayas para quedarme con el negrito” dijo Melissa y Yaya remató con “no te va a escoger, porque eres tan mala persona que por eso no te escogió a ti, me escogió a mí”. Melissa Gate prosiguió con “Te apesta la boca”, y por eso Yaya le contestó “y a ti te apesta todo, mírate esa tanga metida. Te apesta todo, te apesta el corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca, querida”. Yaya prosiguió, pero Melissa Gate finalizó con “¿por qué las personas con mal aliento tienen tanto para decir, Carla?”.

La salida de Yaya Muñoz como la quinta eliminada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ derivó en una ola de celebración en las redes sociales, pues los más fervientes seguidores del reality de RCN no dudaron en publicar al respecto.