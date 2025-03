Alerta y Norma Nivia están molestos ante omisión del ‘Jefe’ con Yina Calderón en ‘La Casa de los Famosos’

La gala 35 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ dejó una fuerte sanción para Melissa Gate luego de una acalorada discusión con Yina Calderón en la que salió a relucir un tema delicado como lo son los biopolímeros. Ante esto el ‘Jefe’ decidió que Melissa Gate no podrá participar de la prueba de líder de la siguiente semana, así como no tener privilegio alguno.

La decisión generó todo tipo de reacciones entre los televidentes quienes esperaban desde el pasado miércoles una sanción para Yina Calderón por haber asegurado que Melissa Gate consume drogas en vivo y en plena gala de nominación, pero tal cosa no ocurrió.

Melissa Gate terminó llorando y siendo consolada por Yana Karpova y Norma Nivia, quienes vieron con malos ojos que Melissa haya sido sancionada de esa forma y que a Yina Calderón se le haya dejado pasar tal acusación.

“Solo te quitaron lo del liderazgo, pero tienes toda la razón, o sea, es el colmo que a ti, por decirle cosas a ella, que sí pueden ser fuertes y todo, pero un baño, fuera de un en vivo y todo eso te castiguen con esto y que ella que llega y te dice a ti en el en vivo de la vez pasada ‘maracachafa’ y luego drogadicta y que ‘como no te has tomado las drogas’ no le digan nada”, dijo Norma Nivia.

Momentos más tarde llegó Alerta a traerle un café y en medio de la conversación intervino para dar a conocer su postura, pues también ve con malos ojos lo asegurado por Yina Calderón en vivo.

“Le dijo drogadicta. Fue duro, fue duro lo de drogadicta. Y te desbarata todo, si le quiere dar un mensaje a la juventud cómo lo hace si le dicen que es drogadicta, no”, indicó Alerta. Por su parte, Norma Nivia reiteró que en las reglas del juego está es hablar de cosas internas y no llevar una conversación sobre situaciones alejadas del reality de RCN.