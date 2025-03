Laura Acuña de ‘Yo me llamo’ mostró cómo es su verdadera relación con Ernesto Calzadilla

Previo a que se diera inicio a la décima temporada de ‘Yo me llamo’, los televidentes de Caracol TV estaban a la expectativa de conocer quién sería el reemplazo de Carlos Calero en la presentación, finalmente se conoció que Laura Acuña sería la encargada de tomar este cargo. Justamente esta talentosa mujer volvió a generar una gran conversación en internet luego de volver a avivar los rumores de un posible retorno de Ernesto Calzadilla al reality de imitación. ¿Por qué? Acá le contamos.

Luego de que ‘Calerito’ diera el paso al costado, fueron muchos los televidentes que estaban emocionados por volver a ver a Calzadilla en este programa, algo que no se dio; aunque cabe a cotar que el canal sí contrató al venezolano para ser el ‘host’ de la última edición del ‘Festival Internacional del Humor’, formato que ya tiene 30 años de existencia.

Cabe acotar que, aunque Acuña, ha hecho su mayor esfuerzo para sacar adelante sus intervenciones en el ‘Templo de la Imitación’, parte de la audiencia la ha llenado de críticas, algunas de ellas ligadas a la añoranza que se tiene por Calzadilla.

“No sé, pero Laura Acuña ahí no me convence, prefiero a Ernesto”, “Qué pereza Caracol metiendo a Laura Acuña en todos los programas a la mala”, “Fan de Melina Ramírez desde 2011″, No me gustan las caras de Laura Acuña”, “Lo más hermoso de ‘Yo Me Llamo’ es ver a Melina”, y “Qué comentarios tan fuera de lugar los de Laura Acuña”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

A pesar de esto, la bumanguesa sigue demostrando que talento es lo que le sobra y que siente demasiado respeto por sus colegas, dentro de ellos Ernesto, con quien pasó momentos únicos recientemente, ya que junto a Amparo Grisales y Rey Ruiz visitaron Cartagena.