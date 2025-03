¿Amor en el aire? Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’, sorprendió al estar acompañada de exfigura de Caracol

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales con más reconocimiento en el país, teniendo en cuenta que durante varios años ha buscado convertirse en el favorito del público a partir de toda una serie de producciones de entretenimiento que no solo se quedan en el corazón, sino también en la memoria de los colombianos, como lo ha sido, ‘Yo me llamo’ que alcanza 10 temporadas al aire y a lo largo de cada una de ellas la serie de cambios no han faltado. Ahora, quien llamó la atención fue Amparo Grisales quien sorprendió al estar acompañada de exfigura de Caracol.

¿Por qué Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’ estuvo en Barranquilla?

Teniendo en cuenta el Carnaval de Barranquilla, Amparo fue una de las invitadas especiales por parte de Caracol, esto con el fin de que bajo la marca saliera en la carroza oficial, estando acompañada de conocidas figuras como Andrés Montoya, Manuel Teodoro, Jorge Alfredo Vargas, Melina Ramírez y Laura Acuña. Lo cierto es que la emoción por parte de la jurado de ‘Yo me llamo’ terminó siendo más que evidente.

¿Quién estuvo acompañando a Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’?

Una de las mayores sorpresas durante la presencia de Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’, durante el Carnaval de Barranquilla, tuvo que ver con la cercanía de Ernesto Calzadilla, expresentador de ‘Yo me llamo’, quien desde hace un buen tiempo ha desatado rumores sobre una posible relación con la ‘Diva Colombia’.

Sin embargo, ella no se ha referido al tema de manera contundente. Cabe resaltar que no es la primera vez en que estas personalidades se dejan ver juntas disfrutando de diferentes eventos, llamando así la atención de sus respectivos seguidores.

¿Quién es la pareja de Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’?

Amparo Grisales ha confesado desde hace varios años que sostiene una relación con un Tommy de nacionalidad brasileña, y aunque la distancia no ha sido sencilla, han llevado su noviazgo de la mejor manera posible, donde el hombre viaja y ella también.

Además, en una ocasión terminó compartiendo una imagen junto al hombre, para quienes llegaron a pensar que su relación no era real, pero en el último tiempo no se ha referido al tema.