Melissa Gate fue sancionada por burlarse de Yina Calderón y los televidentes piden igualdad

Durante el capítulo 35 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ el ‘jefe’ tomó la palabra para enviar una dura sanción a Melissa Gate luego de una acalorada discusión con Yina Calderón en la que salió a relucir un tema delicado como lo son los biopolímeros.

PUBLICIDAD

Lea también: Uno de ellos será el eliminado de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

“Melissa, en reiteradas ocasiones, te has burlado de la condición clínica de Yina, sobrepasando límites. Esta condición que tiene tu compañera la padecen miles de mujeres en Colombia, y es un tema muy serio que debe ser respetado. Por esta razón, he decidido que no vas a poder participar en la siguiente prueba del líder y por tanto no podrás tener inmunidad ni privilegios, esto durante la próxima semana. Espero que esta situación se vuelva a repetir”, dijo el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

La respuesta de Melissa Gate fue tajante e inmediata, pues recordó las palabras que Yina Calderón dijo en vivo de ella durante la pasada gala de nominación y por la cual no fue sancionada “Ok, si ella deja de llamarme drogadicta yo también la respetaré”.

Televidentes piden sanción para Yina Calderón

Las reacciones de los televidentes de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ no tardaron en llegar, pues sí bien ambas han protagonizado momentos tensos durante el reality de RCN, esperaban desde días atrás una nueva sanción para Yina Calderón por haber asegurado que Melissa consume drogas.

“Dejaron que Yina básicamente le dijera drogadicta a Melissa en vivo y ahí si no hay ningún tipo de sanción”, “Me parece irracional que Yina después de tantas sanciones que ha recibido por faltarle el respeto a Melissa y aun así lo sigue haciendo, no la han vuelto a sancionar”, “Ame la respuesta de Melissa la adicción también es una enfermedad jefe, la sanción debería de ser para ambas, o si no hagan nada a medias” y “Entonces la sanción de Yina por decirle delante todo Colombia Drogadicta a Melissa? Hay muchas personas luchando contra la drogadicción”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

¿Cuándo llamó drogadicta Yina a Melissa?

Durante el capítulo 31 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se llevó la quinta nominación bajo una modalidad que fue de frente y otros en el confesionario con la que siete participantes están en riesgo de salir del reality de RC y en el que Yina Calderón tocó un tema delicado que involucra a Melissa Gate.

PUBLICIDAD

Yina empezó diciendo que había otras personas que no son de su agrado, pero que ya estaban nominadas, refiriéndose a Gonzalo ‘Coco’ Escobar, por lo que le dio un punto a Norma y seguidamente a Melissa Gate.

“Los dos puntos, se los voy a dar a Maracachafa, porque este mes, no sé, Melissa”, dijo Yina Calderón cuando fue interrumpida por Marcelo Cezán para preguntarle a quién se refería. “Melissa, la de las drogas es Melissa acá. Este mes no consumió dosis y esta insoportable conmigo esta semana, entonces sus dos puntos”, dijo Yina Calderón.

Es de recordar que Yina Calderón fue sancionada la primera vez por cruzar los límites del respeto e involucrar al hijo de Melissa Gate en una discusión. Seguidamente volvió a ser sancionada por el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ por faltarle el respeto a Karen Sevillano y no participar en una de las actividades que ella conducía.

Yina Calderón de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

La tercera sanción para Yina Calderón fue cuando se movió y habló en un congelado, la participante pasó de inmediato a la placa de nominados de la siguiente semana y el ‘Jefe’ suspendió hasta nuevo aviso los congelados, aunque faltan todavía participantes que están a la espera de ver a sus familiares.