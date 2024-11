CM& llega a su final en la noche de este 14 de noviembre con una última transmisión al aire del noticiero que estuvo bajo la dirección de Yamid Amat desde 1992. Este último apagón de luces se llevará a cabo con todo el equipo periodístico y de producción que trabajó en el canal.

Por supuesto, las palabras de los que algún día formaron parte de este mediod e comunicación no se hicieron esperar, ya que por medio de sus redes sociales algunos han comunicado su tristeza por dicho cierre.

Se apagan oficialmente las luces de CM& y periodista de Caracol envía mensaje

En las últimas horas, Luisa Soto quien recientemente llegó a Noticias Caracol a ser parte del equipo digital, dio sus palabras hacia CM& y Yamid Amat, ya que fue su casa periodística antes de llegar a Caracol. En la publicación Luisa mencionó “Es un día triste, es un día de nostalgia. Hoy pierde la democracia, hoy pierde el país, hoy pierde el periodismo colombiano. Después de más de tres décadas CM& sale del aire (...) Gracias, porque le entrgaron al país y a las audiencias las herramientas necesarias para conocer el territorio en el que habita. Le mostró los momentos históricos del país a millones de personas. No puedo dejar pasar este día sin agradecer. Me llevo la rigurosidad, me llevo la transparencia, me llevo la credibilidad de este noticierro en mi carrera. Una formación de CM& y Yamid Amat que prometo se va a ejercer en cualquier casa periodística en la que esté”.

Del mismo modo, en la descripción del cideo mencionó “Solo gracias infinitas CM& @noticierocmi como periodista y como ciudadana, estoy y estaré en deuda contigo y el gran maestro Yamid Amat. Siempre ¡La Noticia!”.

Luisa demostró que a pesar de estar en otra casa periodística, siempre tendrá gratitud a la casa que la forjó profesionalmente.