‘Sábados Felices’ ha sido uno de los programas más conocidos de la televisión colombiana, llegando a cumplir 48 años al aire. Dentro de esos años de emisión, Hernán Orjuela fue uno de los presentadores reconocidos por la gran mayoría de los colombianos por diferentes generaciones. Lastimosamente, en el año 2011, Orjuela dejó de ser parte del elenco del canal siendo reemplazado por Humberto Rodríguez (El gato).

Luego de esto, poco se supo de Hernán dentro de la televisión colombiana. Por un tiempo estuvo presentando Bravíssimo pero no duró mucho. Hasta hace unos meses, se supo que se había radicado en Miami, Estados Unidos para iniciar nuevos proyectos en continente nortamericano. En dichas declaraciones que dio en sus redes sociales mencionó “Hay algunas personas que sí saben de mí, porque me han seguido cerquita, o porque saben de mi carrera profesional. Siete años llevó en Estados Unidos, radicado en la ciudad de Miami, haciendo lo que más me gusta, la pasión; sigo haciendo televisión con Nuestra Tele Internacional, me volví escritor, tengo un libro que se llama, ‘El efecto renovación’, soy académico, y director de una fundación”.

Así se ve Hernán Orjuela once años después de abandonar ‘Sábados Felices’

El presentador actualmente tiene 65 años y está presentando el programa ‘Trendiando’. Así mismo, el presentador cuenta con 44 mil seguidores en Instagram, donde ha dejado ver su vida profesional y personal en Estados Unidos junto a su familia.

Así luce actualmente.