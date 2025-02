Aida Victoria, Dani Duke e internautas expresaron su molestia con Yaya Muñoz de ‘La Casa de los Famosos’

En el transcurso del jueves 27 de febrero en ‘La Casa de los Famosos’, Melissa Gate logró contestar el teléfono, por lo que le fue otorgado un beneficio, el cual fue sacar a alguien de la placa de eliminados y nominar a alguien más. Esto lo haría en la noche del mismo día, durante el capítulo 33 del reality, lo que generó un fuerte enfrentamiento entre Yaya Muñoz y Melissa Gate, por el hecho de que la nominó y salvo a Emiro, quien había sido nominado por el líder de la semana, es decir el actor Mauricio.

Esto se dio a conocer el miércoles en la noche, donde la nominación de Don Mauricio sorprendió a todos al elegir a Emiro Navarro, el joven que se ha consolidado como uno de los favoritos por el público para llegar a la final. Ahora, con el beneficio, Marcelo y Carla le indicaron a Gate que era momento de elegir a lo que respondió “La nominación de Emiro fue muy injusta, entonces voy a sacar a Emiro de la placa y meto a Yaya”.

Inmediatamente, Yaya quien muchos han expresado su deseo de que salga de la competencia, contestó “¡Oh qué sorpresa! ¡Qué difícil decisión, querida! Mira mi pinta de hoy, este outfit es porque ya lo sabía, eres tan falsa querida que me dijiste en la terraza que era tu favorita y ahora mira tu cara. Eres tan falsa como una moneda de cuero, querida. Ya lo imaginaba, por eso me vestí así”.

El mensaje de Aida Victoria Merlano y Dani Duke hacia Yaya Muñoz

Ambas influencer han mostrado que están al tanto del reality, sobre todo Dani Duke por el hecho de que su novio ‘La Liendra’ está dentro de la competencia, mientras de que parte de Aida estaba su vieja amiga La Jesuu.

En el caso de Aida, compartió una historia mientras se escucha la voz de Yaya y al respecto indicó: “Ay Yaya por favor, cállese el hocico, está ayunando señora” añadiendo “Yaya creía que estaba haciendo casting para ‘Tu voz estéreo’, ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Mujeres al Límite’.”

Mientras que Dani Duke expresó: “¿Yaya qué?, ya cállenla a nadie le interesa. Contrólate cariño, tómate un vasito de agua, respira profundo y cuenta hasta 10."