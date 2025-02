Dani Duke pidió explicaciones sobre el interés de La Toxi Costeña hacia su novio

Daniela Duque, más conocida como Dani Duke, es una reconocida influencer y maquilladora colombiana. La creadora de contenido nació en Medellín, Colombia, el 28 de noviembre de 1992. Su pasión por el maquillaje y la moda la impulsó a compartir sus consejos y rutinas de belleza en redes sociales, donde rápidamente ganó popularidad y creo su propia comunidad. Otro de los aspectos por los que se le conoce, es por su relación con ‘La Liendra’, actual participante de ‘La Casa de los Famosos’, la cual ha pasado por varias polémicas, pero aun así han mostrado que son una relación sólida.

Desde del anuncio de que La Liendra haría parte del programa, Dani Duke expresó su apoyo hacia él, siguiendo su rastro en el 24/7 por la app de RCN, razón por la que suele hacer sus comentarios acerca de lo que está sucediendo en la casa. Entre eso, la sanción que cometió Yaya Muñoz al intentar quitarle la ropa al influencer. Al respecto, la pareja del creador de contenido no se quedó en silencio y expresó su inconformidad.

“Yo no sé, pero este año los participantes no están respetando al ‘Jefe’, y él no se está haciendo respetar para nada, se lo están pasando por la ‘galleta’ y no tiene autoridad en nada. Te quiero ‘Jefe’ con todas las fuerzas de mi corazón, pero al César lo del César, no te están respetando. No les está importando nada lo que dices, están haciendo lo que se les da la gana en esa casa”, expresó.

Ahora vuelve y se manifiesta con una situación frente a su La Liendra con La Toxi Costeña, preguntándose por qué le afecta tanto que su novio no le preste atención, indicando: “Alguien que me diga por qué a La Toxi le afecta tanto, tanto que mi novio no le pare bolas, desde que empezó esa casa no se quita el nombre de La Liendra, todos los días habla que La Liendra no le cae bien, que no la mira, todos los días”

Además, afirmó que al parecer a La Toxi le afecta muchísimo, que casi no le hable y que su novio encontró con las personas con las que vibra. No obstante, en los comentarios mucha gente le ha indicado que no se preocupe, que nadie le quiere quitar a La Liendra.