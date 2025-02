Shakira fue acompañada en su concierto por ‘perrito’ callejero; la tierna reacción del can es viral

Shakira tiene al mundo moviendo las caderas al ritmo de su ‘Las mujeres ya no lloran world tour’, gira en la que ya visitó su tierra, Barranquilla y la capital, Bogotá; justamente en una de las presentaciones en la arenosa sucedió algo que tiene totalmente enternecidos a cientos de miles de internautas, momento protagonizado por un canino que caminó junto a ella en uno de los momentos más esperados de su concierto.

Ya son más de 371.000 reproducciones las que acumula un clip posteado por la usuaria de TikTok ‘@shakiarjoneana', en el que se ve que un perrito que estaba acostado en uno de los sectores del estadio Metropolitano, se paró de su lugar justo en el momento en el que la intérprete de ‘TQG’ iba a caminar al escenario al ritmo de ‘La Fuerte’.

“Adopto el perro, pero ya. Tengo como darle buen hogar y hasta nombre le tengo”, “Espero que no le hagan lo que le hicieron a los gatos”, “El perro estuvo más cerca de Shakira que yo”, “Menos mal Shakira no tocó al perro porque ya lo estuvieran vendiendo”, “Gracias Shakira por no usar pirotecnia, eso molesta mucho a los animalitos”, y “Firulays estaba en la manada de la loba”, fueron algunas de las reacciones en la plataforma china.

Es tal la ‘shakiromanía’ que se respira en tierras cafeteras que un bordillo en el que se sentó la artista se convirtió en uno de los nuevos monumentos de la ‘arenosa’, hasta el punto que recientemente fue usado por una reconocida compañía de importaciones para promocionar una costosa Cybertruck, exclusivo vehículo del que hay pocos en el país y cuyo valor está cercano a los $900 millones de pesos.