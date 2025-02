Bordillo de Shakira en Barranquilla no llora, factura; fue usado para vender una Cybertruck de Tesla

La ‘Shakiromanía’ tiene totalmente tomada a Colombia, hasta el punto que Barranquilla ya tiene un nuevo sitio turístico luego de que Shakira se sentará en el bordillo de una casa , en el momento que se infiltró con sus hijos Milán y Sasha para disfrutar del desfile de Guacherna. Es tal el auge de este lugar que una empresa lo aprovechó para promocionar una Cybertruck que tiene a la venta.

PUBLICIDAD

Tras triunfar en su tierra con dos presentaciones los pasados 20 y 21 de febrero, la intérprete de ‘TQG’ cogió vuelo para complacer a sus fanáticos en Bogotá en el Nemesio Camacho El Campín; pero no sin antes dejarles millonarias ganancias a la ‘arenosa’, además de nuevos negocios, como el que se montó la persona que está vendiendo en un millón de pesos, la hoja que pisó ‘Shak’ cuando estaba en el bordillo.

Que no se lo cuenten en la calle🟢📲 >>> Shakira de ‘Yo Me Llamo’ le puso sal a la herida de su ex ‘Luis Alfonso’ con fiesta de soltera

Pero esta no ha sido la única oportunidad de negociación que se ha generado a raíz de este muro tocado por Shakira, ya que una reconocida empresa de importación de vehículos que responde al nombre de ‘Global Imports’, aprovechó el ‘papayaso’ para grabar un video promocional para promocionar la Cybertruck que tienen a la venta; imágenes en las que acudieron a la creatividad poniéndole al carro un disfraz de marimonda.

“La corronchería es una vaina jodida, y el barranquillero es el significado”, “La valorización que se pegó esa casa es increíble”, “¿Cómo le explicamos esto a Elon Musk?“, ”Costeños siendo costeños", "La señora ya debería cobrar a las marcas que vayan a hacer publicidad en su terraza“, y”Yo ya le hubiera puesto reja a esa casa", fueron algunas de las reacciones tras el video.

Cabe acotar que son pocas las unidades de este carro que se encuentran en tierras cafeteras y una de ellas está siendo vendida en la página especializada ‘tucarro.com’ por $820 millones de pesos.