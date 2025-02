Laura Acuña de ‘Yo me llamo’ fue la única en ver grave error de ´Pipe Peláez'; jurados se hicieron los ‘locos’

Yo Me Llamo

‘Yo me llamo’ volvió a abrir las puertas del ‘Templo de la imitación’, para recibir a los dobles que anhelan ganarse hasta $100 millones de pesos con su talento gracias a ‘Armonio’; uno de ellos ‘Felipe Peláez’ quien con su presentación también intentó no ser uno de los tres sentenciados a eliminación.

Previo a treparse a la tarima, este concursante tuvo una exigente clase en ‘La Escuela’ con Moisés Ángulo, hombre que le dio varias instrucciones y consejos para meterle el corazón a sus presentaciones, y con ellos convencer al jurado que está más que comprometido con su personaje.

‘La mitad de mi vida’, fue la canción escogida por este doble para cautivar a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, algo que logró absolutamente, ya que los tres lo llenaron de elogios, empezando por la ‘Diva’, actriz de 68 años que le expresó. “Me hiciste bailar, estaba escuchando a ‘Pipe’. Qué bonita presentación, en los dejes, en ese bailecito pretencioso”.

Tras la retroalimentación de Grisales, Escola continúo con las ‘flores’ para el concursante: “Se te escuchó vibrante pero sobre todo con el corazón abierto. Lo cantaste con el corazón y de eso se trata”, manifestó César, quein fue antecedido por Ruiz: “Me parece que estoy saludando a mi amigo, te pareces físicamente y la voz es exacta. Y la forma en la que cantas ese merengue vallenato lo haces como él, eso llama mucho la atención”.

Pero mientras los encargados en dar justicia daban sus opiniones, tras bambalinas, Laura Acuña y Melina Gutiérrez, pararon en seco la lluvia de comentarios positivos al decir frente a las cámaras de Caracol que al imitador se le salieron varios ‘gallos’.