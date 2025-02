Camilo reveló la razón por la que le permite a su hija Índigo decir groserías

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner han construido una de las relaciones más admiradas en el mundo de la música latina. La pareja, que contrajo matrimonio en 2020 tras varios años de noviazgo, ha compartido con sus seguidores cada etapa de su historia de amor. En 2022, dieron la bienvenida a su primera hija, Índigo, un momento que marcó un antes y un después en sus vidas. El mismo Camilo compartió la situación que vive con su hija y como lidia, además de enseñar con las groserías que dice Índigo.

Camilo ha compartido abiertamente algunas anécdotas sobre la crianza de su hija Índigo, revelando que la pequeña ha comenzado a sentir curiosidad por las malas palabras. Según el cantante, Índigo ha pronunciado algunas de estas expresiones y, lejos de regañarla o prohibírselo tajantemente, él y Evaluna han optado por una educación basada en el respeto y la comprensión. En lugar de imponer restricciones absolutas, le han explicado que esas palabras pueden usarse en ciertos contextos y que, si desea decirlas, debe hacerlo solo en casa.

Camilo ha enfatizado en otras ocasiones que su enfoque de crianza no se basa en la represión, sino en establecer límites saludables. Para él, es importante que su hija crezca entendiendo el significado y el impacto de las palabras sin sentir que hay temas completamente prohibidos. En el video comentó: “que hable groserías me da igual, mi hija es supergrosera. Yo me bajo del escenario y me dice: ‘vamos hijueputa’, yo le digo ‘mi amor, groserías en la casa con nosotros’, en la calle no las dice".

Al final, esta etapa es natural en el desarrollo de los niños, ya que la curiosidad por lo desconocido es parte de su aprendizaje. Con este método, Camilo y Evaluna buscan criar a su hija con un equilibrio entre libertad y responsabilidad, permitiéndole explorar el lenguaje sin tabúes pero con conciencia de su uso adecuado.