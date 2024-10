“Es difícil ser mujer: Evaluna Montaner contó que casi la secuestran en un supermercado

Evaluna Montaner decidió contar una experiencia poco agradable que vivió en un supermercado, asegurando que estuvo a punto de ser secuestrada por dos hombres sospechosos. Sin embargo, logró esquivar la situación de manera ingeniosa y gracias a la participación de otra persona que se encontraba en el mismo sitio.

PUBLICIDAD

La cantante y su esposo, Camilo, suelen protagonizar videos semanales en donde aprovechan para actualizar a sus seguidores sobre diferentes detalles de su vida diaria en sus diversas facetas, bien sea como padres, artistas, esposos o simplemente para hablar de detalles menos específicos.

Puede leer: Evaluna muestra lo que hizo con la camiseta de Argentina y Colombia tras polémica que protagonizó en redes

Y a propósito de esto, en el video de esta semana decidieron abordar una situación que vivió la joven durante una salida al supermercado que hizo en 2020, antes de la pandemia de COVID-19, asegurando que un par de personas dentro de este establecimiento estaban planeando secuestrarla.

“Fui sola, y de repente esto yo, ahí, tranquila en un pasillito con mi carrito y siento que me están persiguiendo dos tipos. Como que yo voy dando la vuelta, voy buscando pasillos donde hay más gente porque me dio un poco de miedo, y otra vez estoy sola en un pasillo con estos dos tipos”, empezó a narrar la venezolana.

Seguidamente contó que el par de sujetos se acercaron a donde estaba ella con el fin de preguntarle de manera curiosa cuál era su talla de calzado, a lo que ella respondió nerviosa que no sabía.

Los hombre le comentaron a Evaluna que le hicieron esa pregunta porque tenían en una mochila unos zapatos y que la invitaban a acercarse para que pudiera verlos mejor, a lo que ella le responde manera educada que no estaba interesada, contando que pudo estar en peligro porque dentro de la mochila podía esconderse un arma con la cual la podían amenazar.

PUBLICIDAD

Lea también: Critican a Evaluna por utilizar tacones tras revelar que está embarazada

¿Cómo fue que Evaluna Montaner logró evitar esta situación?

En el mismo video, la cantante contó que durante la sospechosa insistencia de los hombres, otra persona entró al mismo pasillo donde estaba ella, aprovechando esta ventana para acercase a ella y escapar de la situación, y de esa manera sentirse un poco más segura.

Sin embargo, contó que mientras ella seguía haciendo sus compras los hombres aún rondaban por el lugar, hasta que en un momento determinado pudo ver que se fueron del supermercado. Acto seguido, ella procedió a dirigirse a pagar sus cosas.

Pero en el proceso, Evaluna Montaner sentía tanto miedo que le pidió al empacador que la acompañara hasta su carro para sentirse resguardada durante el corto trayecto

La joven también admitió que desde ese incidente no ha regresado al supermercado, resaltando que fue una experiencia muy desagradable: “me dio de todo y no he vuelto al mercado por eso. Es difícil ser mujer, muchachos”.