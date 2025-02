Alejandra Giraldo pidió a sus fans que no se dejan robar ante preocupante modalidad; colegas de Caracol también son víctimas

Alejandra Giraldo es una presentadora y periodista colombiana que luego de finalizar sus estudios profesionales en su natal Medellín buscó darse a conocer en diferentes medios de comunicación. Luego de contar con una amplia experiencia, llegó a Noticias Caracol, informativo en el que lleva haciendo parte alrededor de siete años, convirtiéndose en una de las conductoras principales de la primera emisión. Rol que la paisa integra con su faceta como empresaria de productos para perros en compañía de su esposo, Alejandro Serrano. Sin embargo, durante una de sus más recientes apariciones les pidió a sus seguidores no dejarse engañar.

¿Cuál es el negocio de Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol?

Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, desde hace varios años ha sido una fiel defensora de los animales, buscando ser una voz para quienes lo necesita. En ese mismo camino, decidió darle la mejor vida posible a ‘Napito’, quien falleció por algunas causas de salud, y también a ‘Vita María’, quien fue adoptada por ella y su esposo.

Pero ante los problemas que muchas comidas para perros causan en su organismo, decidieron lanzar su propia marca ‘Vita Alimento Vital’, contado así con una sede en Bogotá, donde ofrecen alimento y también snacks para los peludos del hogar.

¿Qué le pasó a Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol?

Por medio de sus redes sociales, Alejandra Giraldo se encargó de compartir un corto clip en el que evidenció la situación que afronta y también le hizo un llamado a sus seguidores para que no caigan en publicidades falsas que están bajo su nombre:

“Buenos días, que tengan una feliz jornada. Muchas personas me han enviado últimamente un video que está circulando en redes sociales con mi cara y mi voz, no es mi voz, donde supuestamente yo los invito a invertir en no sé qué cosas. Oigan, yo nunca voy a hacer eso, que metan su platita en qué x, y, no sé qué, una pirámide. Nunca, nunca lo voy a hacer, ustedes nunca me van a ver por acá diciendo ay, esta es una excelente inversión, oigan no caigan en eso que es producto de la inteligencia artificial y como lo han hecho conmigo, lo han hecho con muchos otros compañeros, entonces ey, pilosos no se dejen robar“.

¿Cuál es la enfermedad que sufre Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol?

Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, hace un tiempo confirmó que padece una enfermedad autoinmune, más conocida como síndrome de Sjögren. De acuerdo con lo mencionado por el portal ‘Mayo Clinic’ es un padecimiento, es un trastorno del sistema inmunitario que se identifica por sus dos síntomas más frecuentes: ojos y boca secos. Esta afección suele acompañar otros trastornos del sistema inmunitario, como la artritis reumatoide y el lupus.