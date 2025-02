Rey Ruiz le dio cátedra de salsa a Amparo Grisales en ‘Yo Me Llamo’ tras presentación de ‘Óscar D’León’

Yo me llamo

Ya son 35 capítulos los que acumula la décima temporada de ‘Yo me llamo’, concurso de imitación que acaba de entrar a una de las etapas más esperadas por los concursantes, la de la entrega de ‘platica’ por parte de la IA, Armonio. Justamente en la noche de este martes 25 de febrero, ‘Óscar de León’ se presentó con el objetivo de ganarse hasta $100 millones de pesos; así le fue.

Previo a presentarse en el escenario del ‘Templo de la Imitación’, este concursante recibió una compleja clase en ‘La Escuela’, en la que le sugirieron prestarle más atención a su respiración al momento de cantar.

Ya con esto en mente, el imitador intentó cautivar los oídos de Escola, Rey y Amparo cantando las letras de la canción ‘Qué cosa tan linda’, y al parecer lo logró a cabalidad, ya que ‘La Diva de Colombia’ se erizó.

“Es la presentación más linda que te he visto, llegaste de verdad con sabrosura, con alegría y elegante. Se nota el esfuerzo, te felicito, muy lindo”, fueron las palabras de emoción de la caldense para dar su retroalimentación, misma que fue complementada por Escola de la siguiente manera: “Estás muy acoplado con la orquesta, muy acoplado y muy buena pinta”.

Pero todo era alegría y elogíos hasta el momento en el que el jurado cubano le dio tremenda cátedra de salsa a sus compañeros en la mesa de calificación y a los televidentes en casa:

“Escogiste la canción más difícil que tiene Óscar, porque tú lo haces en contratiempo. Quizás la gente no entiende eso. (...) Las frases están muy corridas hacia adelante y es un poquito hacia atrás. Me encantaría ver que escojas una canción menos difícil. (...) Gracias por siempre tener esa cara y mostrar positivismo”, manifestó el intérprete de ‘Mi media mitad’.