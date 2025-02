Norma Nivia arremetió contra Yaya Muñoz en ‘La Casa de los Famosos’

Durante el día 32 de convivencia dentro de ‘La Casa de los Famosos’ dio inicio a una nueva dinámica del juego de etiquetas, con las que la tensión se apoderó otra vez de los participantes del reality de RCN, específicamente en el caso de Yaya Muñoz y Norma Nivia.

La actividad se llevó a cabo desde la terraza de ‘La Casa de los Famosos’ y cada uno de los participantes tendría que recoger una etiqueta que iniciaba con “yo nunca” y que terminaba en diversas frases que tenían que completar con un nombre y ponerla sobre la fotografía de sus compañeros.

Norma Nivia contra Yaya Muñoz

“Yo nunca me fiaría de… No, pues yo nunca me fiaría de Yaya porque si ni la propia amiga puede fiarse. Después de lo que dijo La Jesuu, la verdad, por eso es que no tenemos tanta conexión y después de lo que dijo La Jesuu pues yo tampoco me fiaría”, dijo Norma Nivia. Por su parte, Yaya Muñoz no tardó en responder y de inmediato le dijo que “hay que seguir el corazón, y el Universo, y ella no era mi amiga; compañera”, indicó Yaya Muñoz.

Sin embargo, cuando fue la oportunidad de Yaya Muñoz, no tardó en devolverle la etiqueta a Norma Nivia diciendo que “Yo nunca sería como Norma, que se muestra muy tierna, pero en realidad no lo eres. Y eso se vio desde el comienzo cuando tuviste varios ataques por impulso, pero guardas una cara bonita, que la tienes, pero en realidad no confiaría, nunca sería como tú”, dijo Yaya Muñoz. La actriz le respondió “por eso es que la gente de afuera grita pa’ ti y no pa’ mí”.

Yaya Muñoz se molestó tras lo dicho por Norma Nivia

Momentos más tarde Yaya Muñoz se desahogó con Karina García sobre lo sucedido, y manifestó su desacuerdo por lo dicho por la actriz, ya que indicó que no debía hablar del tema para aprovecharse de la situación.

Yaya Muñoz hablando de Norma Nivia

Es de recordar que Yaya Muñoz habló a los pocos días de iniciado el reality de RCN de lo que era su postura sobre Norma Nivia, y en reiteradas oportunidades elevó críticas a la actriz con otros compañeros.